Грозы и бури скоро закончатся? Прогноз погоды на среду

В ночные часы погода будет облачной, местами с прояснениями. В центральных и восточных районах сформируются облака, которые принесут ливни и грозы. Ветер будет слабым, а видимость в некоторых районах ухудшится из-за тумана и дымки. Воздух останется теплым, столбик термометра не опустится ниже +15, +19 градусов.

Среда будет преимущественно облачной, с небольшими проблесками солнца. Временами будет идти дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +18, +22 градусов.

Если в начале ночи небо в Риге будет временами проясняться, то ближе к утру оно полностью затянется облаками. В течение ночи временами ожидается дождь, возможна гроза. В середине ночи возможна дымка. Температура понизится до +17, +19 градусов при слабом ветре.

В столице в среду ожидается облачная погода с дождями во второй половине дня. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +21 градуса.