Грозит ли долговая яма Латвийскому государству: эксперт

Согласно бюджетным планам, в этом году на государственную оборону планируется выделить 1,56 млрд евро, или 3,65% ВВП страны.

В расчете по размеру ВВП среди стран НАТО мы находимся в первой пятерке или шестерке. Однако, как известно, настойчивость президента США Дональда Трампа, требующего от союзников по НАТО выделить на оборону 5% ВВП, и Латвию вынудит тратить на безопасность еще больше.

В конечном итоге, скорее всего, мы выполним упомянутое требование уже в ближайшие несколько лет. Для решения ситуации имеются два потенциальных сценария: или государство постарается как можно больше экономить, или же займет дополнительные средства.

Почти наверняка можно утверждать, что будет реализован комбинированный вариант, так как очевидно, что попытки государства сэкономить неубедительны, что можно связать с предстоящими в следующем году выборами в Сейм.

На данный момент в публичном пространстве циркулируют разговоры о возможной экономии в приблизительном объеме 150 млн евро.

Для сравнения: в этом году расходы государственного консолидированного бюджета запланированы в размере 17,01 млрд евро.

Как утверждал зимой в интервью телеканалу TVNET+ президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, долг нашей страны сбалансирован, но этой "подушки безопасности" едва хватит на один крупный кризис, поэтому возможностями заимствования не стоит распоряжаться глупо. В нынешней ситуации это может означать, что правительству все же следует постараться урезать расходы там, где это возможно.

К счастью, при постоянно растущем объеме займов нам до сих пор удавалось удержать долг на довольно устойчивых рельсах. В данном случае не столь важно, сколько мы занимаем в миллиардах, сколько то, каков объем долга перед экономикой, или ВВП, или, еще проще, каково отношение долга к каждому евро в нашем народном хозяйстве.

(Tvnet.lv)