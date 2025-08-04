Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Грозит ли долговая яма Латвийскому государству: эксперт

© LETA 4 августа, 2025 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Отсутствие экономического роста и необходимость резкого увеличения расходов на оборону вполне могут привести к росту госдолга. Сейчас долг нашей страны сбалансирован, но будет ли так и дальше?

Согласно бюджетным планам, в этом году на государственную оборону планируется выделить 1,56 млрд евро, или 3,65% ВВП страны.

В расчете по размеру ВВП среди стран НАТО мы находимся в первой пятерке или шестерке. Однако, как известно, настойчивость президента США Дональда Трампа, требующего от союзников по НАТО выделить на оборону 5% ВВП, и Латвию вынудит тратить на безопасность еще больше.

В конечном итоге, скорее всего, мы выполним упомянутое требование уже в ближайшие несколько лет. Для решения ситуации имеются два потенциальных сценария: или государство постарается как можно больше экономить, или же займет дополнительные средства.

Почти наверняка можно утверждать, что будет реализован комбинированный вариант, так как очевидно, что попытки государства сэкономить неубедительны, что можно связать с предстоящими в следующем году выборами в Сейм.

На данный момент в публичном пространстве циркулируют разговоры о возможной экономии в приблизительном объеме 150 млн евро.

Для сравнения: в этом году расходы государственного консолидированного бюджета запланированы в размере 17,01 млрд евро.

Как утверждал зимой в интервью телеканалу TVNET+ президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, долг нашей страны сбалансирован, но этой "подушки безопасности" едва хватит на один крупный кризис, поэтому возможностями заимствования не стоит распоряжаться глупо. В нынешней ситуации это может означать, что правительству все же следует постараться урезать расходы там, где это возможно.

К счастью, при постоянно растущем объеме займов нам до сих пор удавалось удержать долг на довольно устойчивых рельсах. В данном случае не столь важно, сколько мы занимаем в миллиардах, сколько то, каков объем долга перед экономикой, или ВВП, или, еще проще, каково отношение долга к каждому евро в нашем народном хозяйстве.

(Tvnet.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 9 минут назад
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать