Гроза на подходе: погода в понедельник

Под грозовыми облаками в некоторых районах также возможны сильные порывы ветра, не исключен град. Ветер в основном будет дуть южный от слабого до умеренного, в Курземе - западный.

Максимальная температура воздуха составит +21...+26 градусов, в восточной части страны - до +29 градусов.

В Риге небо затянет облаками и пройдут кратковременные дожди, возможны сильные дожди и грозы. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый. Температура воздуха достигнет +25 градусов.