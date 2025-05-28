Гроза на подходе: ночью Латвию накроют дожди

В восточных регионах также возможны ливни.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов.

В течение дня в четверг во многих регионах также ожидается дождь, во второй половине дня и вечером местами на востоке прогремят грозы с ливнями.

Температура воздуха составит от +13 градусов местами на западе Курземе до +20…+21 градуса в центральных и восточных регионах.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.

