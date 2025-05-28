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Гроза на подходе: ночью Латвию накроют дожди

© LETA 28 мая, 2025 16:25

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В ночь на четверг на востоке и в центральных регионах Латвии, а также местами в Курземе ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

В восточных регионах также возможны ливни.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов.

В течение дня в четверг во многих регионах также ожидается дождь, во второй половине дня и вечером местами на востоке прогремят грозы с ливнями.

Температура воздуха составит от +13 градусов местами на западе Курземе до +20…+21 градуса в центральных и восточных регионах.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.
 

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Киоск самообслуживания СГД: для подтверждения чеков «Tax Free» — в аэропорту Риги

Новости Латвии 18:20

Новости Латвии 0 комментариев

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

В аэропорту «Рига» Таможенное управление Службы государственных доходов (СГД) в сотрудничестве с SIA «Global Blue Latvija» и аэропортом установило киоск самообслуживания CAS («Customs Approval System») для подтверждения чеков «Tax Free», сообщили в СГД.

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Обучение стрельбе в школах и зубы дракона на границе: Латвия готовится к чрезвычайной ситуации

Важно 18:01

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Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, Польша и страны Балтии укрепляют свою внешнюю границу с ЕС противотанковыми заграждениями и минными полями. А Латвия ввела "военные уроки" в качестве обязательного предмета в школах.

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Если школьник летом работает, сохраняются ли пособия и налоговые льготы родителям?

Новости Латвии 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Если школьник устроился на работу в период летних каникул, то на него открывается электронная налоговая книжка. Он получает зарплату и с нее выплачиваются положенные законом налоги. Как известно, один из родителей получает за несовершеннолетнего ребенка налоговую льготу -- дополнительный не облагаемый налогом минимум в размере 250 евро в месяц на каждого.

Читать

Не опозоримся? Литва будет наблюдать за снижением цен в Латвии

Новости Латвии 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

После того, как представители правительства Латвии, производители продуктов питания и торговцы подписали соглашение о снижении цен на продукты, Литва будет следить за тем, как оно работает, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

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Пророссийский красный поролоновый кубик — доколе?! Pietiek недоволен русским языком в эфире

Латышские СМИ 17:37

Латышские СМИ 0 комментариев

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

"На прошлой неделе я участвовал в неофициальном мероприятии, посвященном безопасности физического и информационного пространства Латвии. Не для публикации, а в качестве информации. Случилось так, что я сидел рядом с двумя влиятельными дамами из латвийских общественных СМИ. Воспользовавшись случаем, я задал им достаточно деликатный вопрос. Действительно ли в их коллективах царит полное единодушие в отношении использования русского языка в эфире? - пишет Имант Виксне на портале Pietiek.com.

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Найдут и выпишут штраф: полиция всё ещё ищет агрессивного пассажира троллейбуса

Новости Латвии 17:28

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

Рижская муниципальная полиция просит опознать мужчину, который 9 марта 2025 года в 14.16 вошел в 25-й троллейбус на остановке "Ул. Маза Стацияс" (по направлению к улице Бривибас). Стражи правопорядка публикуют просьбу уже во второй раз. Нарушителя не могут найти с марта месяца.

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«Я поражаюсь доброжелательности латышей к русскоязычным»: Божена Рынска

Важно 17:26

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-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

-Я поражаюсь доброжелательности обычных латышей по отношению к русскоязычным. Учитывая контекст. Латыши по отношению к русскоязычным гораздо доброжелательней, чем «русский мир» к ним. (Но русский мир это не все русские Латвии), - пишет в Фейсбуке российская журналистка Божена Рынска, которая с началом войны переехала в Латвию из России. И рассказывает свою историю.

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