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Гроза на подходе: дожди накрыли Латвию

© LETA 17 апреля, 2025 08:30

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LETA

В ночь на четверг во многих местах, главным образом, в центральной и восточной части Латвии, ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно затянуто облаками, местами образуется туман. При слабом ветре температура воздуха понизится до +6...+11 градусов.

Днем облачность сократится, местами - в основном, в восточных краях - пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Местами на побережье ожидается туман. Будет дуть слабый ветер.

Максимальная температура воздуха составит от +10 градусов днем в некоторых районах на побережье до +24 на юге страны.

В Риге ночью пройдут дожди, днем осадков не ожидается, облачность сократится. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, днем потеплеет примерно до +20 градусов.

Температура воздуха во многих регионах страны превысит +25 градусов, а в пятницу местами может составить +28 градусов. Ожидается, что будут побиты рекорды тепла не только для 18 и 19 апреля, но и для второй декады месяца.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в Латвии в середине апреля была зарегистрирована 17 апреля 1999 года в Звейниекциемсе и 20 апреля 2000 года в Риге - +25,1 градуса, а рекорд месяца был зарегистрирован 24 апреля 2000 года в столице - +27,9 градуса.

В предстоящий четверг местами ожидаются кратковременные ливни и грозы, на побережье возможен туман. Температура воздуха составит от +10 градусов на побережье до +25 градусов на юге Латвии.

В пятницу и субботу временами ожидаются дожди, во многих местах пройдут грозы с ливнями, возможен град и сильные порывы ветра.

На Пасху станет прохладнее - в воскресенье воздух еще прогреется до +20 градусов, а в понедельник такая температура ожидается только в Латгалии. Согласно текущим прогнозам, в некоторые дни на следующей неделе температура не превысит +7...+13 градусов, а в самые холодные ночи возможны заморозки.

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