Громкий шум, похожий на взрывы: истребители союзников перепугали латвийцев

© LETA 11 сентября, 2025 07:57

Важно

Самолеты НАТО в среду вечером совершили полеты на малой высоте над воздушным пространством Латвии, создав сильный шум, который напугал жителей, вчера вечером об этом сообщал press.lv.

Несколько общественных групп выражают обеспокоенность по поводу звуков, похожих на взрывы, которые можно услышать в разных регионах Латвии, однако в Национальных вооруженных силах (НВС) поясняют, что эти звуки, скорее всего, были вызваны низколетящими истребителями союзников.

Один пролет на бреющем полете был выполнен в среду вечером в направлении из Риги в Валмиеру и далее в Тарту, а еще один — в направлении из Цесиса в Айзкраукле и далее на территорию Литвы.

Как сообщили агентству LETA в ВВС Нидерландов, в ходе патрулирования, уже находясь в воздухе, истребители союзников получили новую задачу — перехватить и идентифицировать самолет.

Ранее уже сообщалось, что жители выражали обеспокоенность по поводу шума, создаваемого самолетами НАТО.

В НВС ранее неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям или имуществу.

В это же время эмоциональный фон, вызванный подозрительными шумами в воздухе, мог быть усилен еще и тем, что в среду вечером в воздушное пространство Польши вторглось несколько российских ударных беспилотников, из которых те, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

