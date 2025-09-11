Громкий шум, похожий на взрывы: истребители союзников перепугали латвийцев

Несколько общественных групп выражают обеспокоенность по поводу звуков, похожих на взрывы, которые можно услышать в разных регионах Латвии, однако в Национальных вооруженных силах (НВС) поясняют, что эти звуки, скорее всего, были вызваны низколетящими истребителями союзников.

Один пролет на бреющем полете был выполнен в среду вечером в направлении из Риги в Валмиеру и далее в Тарту, а еще один — в направлении из Цесиса в Айзкраукле и далее на территорию Литвы.

Как сообщили агентству LETA в ВВС Нидерландов, в ходе патрулирования, уже находясь в воздухе, истребители союзников получили новую задачу — перехватить и идентифицировать самолет.

Ранее уже сообщалось, что жители выражали обеспокоенность по поводу шума, создаваемого самолетами НАТО.

В НВС ранее неоднократно заявляли, что полеты военных самолетов в воздушном пространстве Латвии происходят на высоте и скорости, установленных нормативными актами, поэтому создаваемый шум носит временный характер и не причиняет вреда людям или имуществу.

В это же время эмоциональный фон, вызванный подозрительными шумами в воздухе, мог быть усилен еще и тем, что в среду вечером в воздушное пространство Польши вторглось несколько российских ударных беспилотников, из которых те, которые представляли непосредственную угрозу, были сбиты.