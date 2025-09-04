Грибы пошли: где можно и где нельзя собирать по новым правилам?

Спрос и предложение

В этом году уже в конце мая в социальных сетях появились сообщения грибников, которые обнаружили в лесу лисички, маслята, подберезовики и боровики. Завершающееся лето с ее прохладной и дождливой погодой лучше всего способствовало раннему пробуждению грибного царства. Особенно много в этом году лисичек.

На порталах частных объявлений предлагают, к примеру, собрать лисички под заказ по цене 2 евро за литр. Но для того, чтобы забрать товар, надо приехать в Валмиеру. А вот в Риге 10 литров лисичек продаются уже по 30 евро. Но активность скупщиков на том же портале минимальная. И цену они сразу не озвучивают, сообщают только, что она договорная.

Купленный товар затем отправляется в Литву и Эстонию на сортировку и подготовку к дальнейшему экспорту в страны Западной Европы. Что же касается остальных грибов, то их в наличии пока нет. Лишь на рижском Центральном рынке в последнее время начинают появляться продавцы подосиновиков и боровиков. Цена в районе 5 евро за литр.

Места надо знать

У каждого любителя тихой охоты свои охотничьи угодья. И зачастую в некоторых лесах в окрестностях Риги уже сейчас грибников предостаточно. В лесах, принадлежащих Latvijas valsts meži или Rīgas meži, грибы и ягоды можно собирать свободно. Надо помнить только о том, что там действует пожароопасный период. И хотя время от времени идут дожди, ежегодный особый режим отменят только где-то в октябре-ноябре.

В лесах запрещено разжигать огонь, бросать окурки - словом, делать то, что может привести к пожару. Также не стоит уподобляться свиньям и оставлять после себя мусор. Не случайно на входе в боры и березняки появились таблички с надписями «То, что принес, - унеси".

Но частный лесовладелец имеет полное право не разрешать ничего собирать на своей территории. Об этом должны свидетельствовать предупреждающие таблички и знаки, четко обозначающие границы частных владений на местности. Также запрещено заходить и на военные объекты. К ним относится, к примеру, территория Адажского полигона, которая традиционно славится своими грибными местами.

Из года в год пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии напоминает, что запрещено заходить и заезжать на территорию Адажского полигона без согласования с военными. Нахождение на Адажском полигоне угрожает жизни и здоровью. Это мешает проведению военных учений. Устанавливаются соответствующие запрещающие знаки.

Во время стрельб по периметру дежурит патруль, а также наведываются работники полиции самоуправления Адажского края. Они регулярно ловят грибников. А им надо помнить, отправляясь в запретную зону, что за проникновение на военный объект они могут быть оштрафованы в административном порядке на сумму до 2 000 евро. Аналогичный охранный режим установлен и на новом полигоне «Селия» площадью 25 тысяч гектаров, расположенном в Айзкраукльском и Екабпилсском краях.

Не уверен - не бери!

В Латвии обнаружено и классифицировано около 4 000 различных видов грибов. Ежегодно в первый месяц осени в Музее природы проводятся выставки представителей грибного царства. И микологи относят только 300 видов к съедобным. А 30 являются ядовитыми.

Возглавляет этот список печально известная бледная поганка, которую так легко перепутать с шампиньоном или зеленой сыроежкой. И употребление этого гриба приводит к смерти. Отравление могут вызвать и съедобные грибы. Особенно опасны те, что залежались в свежем или приготовленном виде. Яд образуется в них в результате расщепления белков. Причиной такого расщепления могут быть ферменты, имеющиеся в самих грибах, или попавшие в грибы микробы.

Ядовитые вещества могут образоваться в грибах и после их неоднократного промерзания, в особенности после ночных заморозков. Первыми признаками отравления являются боли в желудке и пищеводе, понос, рвота, тошнота, слабость, нередко потение, в более тяжелых случаях - судороги, а также расстройства зрения, психики, сердечной и нервной деятельности. При первых признаках надо незамедлительно вызвать службу неотложной медицинской помощи.

Каждый сезон в Латвийском центре инфектологии регистрируется несколько десятков отравившихся. Врачи, бывалые грибники и специалисты-микологи советуют собирать только те грибы, внешний вид которых вам хорошо известен. А ведь почти у каждого съедобного представителя есть ядовитый двойник. Существуют же, к примеру, несъедобный желчный гриб, весьма похожий на боровик, или ложная лисичка, которая считается условно съедобным грибом. И не стоит думать, что ядовитые образцы не бывают червивыми. Черви охотно поселяются на той же бледной поганке.

Поделись с государством

В законе «О подоходном налоге с населения» есть особая норма в отношении доходов от сбора ягод, грибов и других даров природы. Она предусматривает, что если в течение календарного года доход физического лица от сбора грибов, ягод, дикорастущих лечебных растений и цветов, в том числе добычи виноградных улиток не превышает 3 000 евро, то никаких налогов платить не надо.

Обычно надо продать более 500 кг тех же лисичек, чтобы вами заинтересовалась налоговая служба. Но проконтролировать количество собранного урожая налоговики не могут и призывают честно сообщать о собранных объемах. Ведь никаких накладных у сборщиков нет.

Налоговые ставки касаются прежде всего перекупщиков. Во всех случаях, когда физическое лицо закупает грибы или другие дары леса, оно должно быть зарегистрировано как лицо, занимающееся хозяйственной деятельностью либо заключившее договор с фирмой.

От закупщика всегда могут потребовать ведомость, где обозначены фамилия, имя и персональный код человека, который продает собранные дары леса, название товара, мера и количество, а также сумма, выплачиваемая наличными деньгами.

Служба государственных доходов (СГД) призывает людей, которые продают грибы, обращать внимание на то, дает ли закупщик поставить подпись в списке выплат, правильны ли указанные о нем данные, соответствует ли указанная информация в списке выплат фактическому количеству переданных товаров, а также соответствует ли указанная сумма выплаченной. Но и продавцам, в свою очередь, надо помнить, что если они продали грибов на сумму более 300 евро, то их данные будут автоматически переданы скупщиком в СГД.

Александр ФЕДОТОВ