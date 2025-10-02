Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Грету Тунберг опять задержали при попытке доплыть до Газы: перехвачено 13 судов

Редакция PRESS 2 октября, 2025 08:42

Мир 0 комментариев

Солдаты израильских ВМС задержали активистку Грету Тунберг, находившуюся на борту одного из ведущих судов флотилии "Глобал сумуд", двигавшегося в сторону сектора Газа. Вместе с ней под стражу взяты еще десятки активистов, сообщает Евроньюз.

Перехват флотилии, пытавшейся прорвать морскую блокаду сектора Газа, военные начали в среду поздно вечером, когда в Израиле отмечали Йом-Кипур. Операция продолжалась до утра четверга.

К полуночи военные высадились по меньшей мере на шесть из 47 судов флотилии "Глобал сумуд". Все шесть судов были взяты под контроль. Под утро информационные агентства сообщили о перехвате порядка 13 судов.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило на платформе X, что военно-морские силы связывались с флотилией, чтобы попросить их изменить курс и предупредить, что они приближаются к "зоне активных боевых действий".

"Несколько судов флотилии ХАМАС-Сумуд уже благополучно остановлены, а их пассажиры переправлены в израильский порт. Грета и её друзья в безопасности и здоровы", - заявили в МИД.

 

Израиль призывает флотилию повернуть назад

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал действия флотилии провокацией и предупредил, чтобы они остановились и переправили помощь в Газу по другим каналам. "Еще не поздно", - призвал он в своем сообщении на сайте X.

Израильское правительство обвинило некоторых участников флотилии в связях с ХАМАС, но предоставило мало доказательств в поддержку этого утверждения.

Активисты решительно отвергли эти обвинения и заявили, что Израиль пытается оправдать возможные нападения на них.

Суда, входящие в состав флотилии Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Правительства европейских стран, включая Испанию и Италию, которые направили свои корабли для сопровождения флотилии на протяжении части ее пути, призвали активистов повернуть назад и избежать конфронтации.

В то время как премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила во вторник, что действия флотилии рискуют подорвать недавнее предложение президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Газе, премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в их защиту.

"Мы должны помнить, что это гуманитарная миссия, которая не состоялась бы, если бы израильское правительство разрешило ввоз помощи", - сказал Санчес журналистам в среду. "Они не представляют никакой угрозы или опасности для Израиля", - сказал он.

Конвенция ООН по морскому праву гласит, что государство имеет юрисдикцию только в пределах 12 морских миль (19 километров) от своих берегов.

В целом, государства не имеют права захватывать суда в международных водах, хотя вооруженный конфликт является исключением из этого правила.

Юваль Шани, эксперт по международному праву Еврейского университета в Иерусалиме, говорит, что если израильская блокада Газы "оправдана с военной точки зрения" и судно намеревается прорвать блокаду, Израиль может перехватить его без предварительного предупреждения.

Вопрос о том, оправдана ли блокада с военной или юридической точки зрения, остается предметом споров.

Израиль ввел бессрочную блокаду Газы с тех пор, как в 2007 году ХАМАС установил контроль над сектором, по его словам, для того, чтобы предотвратить поставки оружия и военных грузов на эту территорию.

Однако флотилия утверждает, что она является гражданской, невооруженной группой и что провоз гуманитарной помощи гарантирован международным правом.

Омер Шац, израильский эксперт по международному праву, преподающий в парижском университете Sciences Po и, выступавший одним из адвокатов по предыдущему делу о флотилии в Верховном суде Израиля, заявил, что даже если спорная блокада Газы будет признана законной, "международное право проложит гуманитарный путь из открытого моря в Газу - как в международных, так и в национальных водах у берегов Газы".

Если основные потребности населения не обеспечиваются оккупирующей державой, существует право на оказание гуманитарной помощи, хотя и на определенных условиях, подчеркнул Шац.

Например, военные Израиля будут иметь право подниматься на борт и обыскивать суда, перевозящие помощь, чтобы проверить груз, подобно тому, как они поступают с грузовиками, въезжающими в Газу.

