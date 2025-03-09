Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

В понедельник будет переменная облачность, но день пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, из-за этого ночью и утром образуется туман, видимость ухудшится до 100-500 м. Ночью похолодает до -2...+2 градусов, зато днем столбик термометра достигнет +11...+16 градусов, лишь местами в Курземе, на побережье залива, температура воздуха не превысит +4..+9 градусов.

В последующие дни будет пасмурно, небо лишь местами будет проясняться.

Во вторник и в среду местами ожидается небольшой дождь, ночью возможен снег и мокрый снег. Преобладающий ветер - северо-восточный и северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью - от -3 до +3 градусов, днем от +4 до +11 градусов, местами на градус прохладнее.

В ночь на четверг к территории Латвии приблизится обширная зона осадков, которая во многих местах принесет дожди, а в ночь на пятницу также снег и мокрый снег.

Согласно актуальным прогнозам, в конце следующей недели осадки прекратятся, возможно, в выходные будет солнечно. Температура воздуха примерно такая же, как и в рабочие дни: ночью во многих местах столбик термометра опустится ниже нулевой отметки, а днем поднимется не выше 10 градусов.