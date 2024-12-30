Гражданину России, которого, якобы, могли призвать на войну в Украину, отказано в убежище

Гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану в мае этого года с просьбой о предоставлении ему статуса беженца или альтернативного статуса. Заявитель утверждал, что в России он и его родственники подвергались нападениям и угрозам их жизни.

В своем первоначальном интервью он заявил, что получил несколько повесток в России в качестве причины для обращения за убежищем. Мужчина утверждал, что его безопасность и жизнь находятся под угрозой, поскольку его отправят воевать на Украину. Он также утверждает, что у него проблемы с психикой, что он может причинить себе вред и что он принимает специальные лекарства.

В ходе дальнейшего интервью мужчина заявил, что в России он вел активную политическую деятельность, участвовал в трех митингах и размещал в социальных сетях посты против войны и коррупции.

Осенью Управление по гражданству и миграции отказало ему в предоставлении статуса беженца и дополнительного статуса. Управление утверждало, что мужчина обратился за убежищем только 4 мая 2024 года, когда его задержали в аэропорту Риги при попытке выехать в Черногорию с поддельным польским видом на жительство. Мужчина не проявлял интереса к убежищу ни в 2021 году, когда отдел разрешения на проживание администрации аннулировал его временный вид на жительство и он добровольно вернулся в Россию, ни в 2023 году, когда он въехал в Латвию.

Не согласившись с решением администрации, мужчина подал заявление в Административный районный суд. В суде он утверждал, что его семья - мать и бабушка - проживают в Латвии и что заявитель женат на гражданке Латвии. Суд отклонил его заявление. Так, у суда не было оснований для вывода о том, что заявитель может рассматриваться как лицо, чьи политические взгляды или деятельность могут быть основанием для его предполагаемого политического преследования в России. В частности, из материалов дела не следует, что есть основания для вывода о том, что заявитель активно выражал свои политические взгляды.

У Суда не было причин сомневаться в том, что заявитель мог несколько раз участвовать в митингах, организованных Алексеем Навальным, а позднее в антивоенном митинге, но, согласно общедоступной информации, в этих мероприятиях участвовало большое количество людей, а из материалов дела не следует, что заявитель открыто делился своими политическими взглядами в индивидуальном порядке, например, в социальных сетях.