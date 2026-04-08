Готовьтесь к ветру: до +9 и порывы до 16 м/с

В Латвии в среду погода будет переменчивой: солнце будет чередоваться с облаками, а северный ветер вновь усилится.

Осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 11-16 метров в секунду, что сделает день ощутимо прохладнее, несмотря на весенние температуры.

Днём воздух прогреется до +4..+9 градусов.

В Риге солнце будет появляться периодически. Северный ветер усилится в порывах до 16 метров в секунду, температура поднимется до +6..+7 градусов.

Погодную ситуацию формируют антициклон над Скандинавией и циклон над Россией. Атмосферное давление составит от 1016 гектопаскалей на юго-востоке Латгале до 1026 гектопаскалей на побережье Курземе.