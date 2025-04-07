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Готова ли Латвия оказать медицинскую помощь своим жителям в военное время? Госконтроль проверит

Редакция PRESS 7 апреля, 2025 18:25

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ Photo: Harald Tittel/dpa

Оказание медицинской помощи в военное время значительно отличается от условий мирного времени. Во время военных действий это непростая задача, поскольку ранения и травмы носят массовый характер, не хватает медикаментов и персонала.
 
Это также означает, что сортировка пациентов проводится иначе — приоритет отдается тем, у кого больше шансов выжить, при этом помощь должна быть быстрой и эффективной, сообщает передача «Ничего личного» на телеканале TV3.

Опыт Украины дает медикам из других стран представление о том, как нужно готовиться к работе в боевых условиях. Работавшие в Украине микрохирурги критикуют руководство латвийской системы здравоохранения, так как этим вопросам уделяется мало внимания.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, хотя и заверяет, что в Латвии не все так плохо, в то же время признает, что наблюдается системная неготовность к крупным катастрофам.

Хотя разработаны сценарии и планы действий, главное — понять, как действовать в случае военного конфликта, когда существует множество рисков.

«Думаю, что мы привыкли мыслить нереальными категориями. Сейчас, вернувшись из Украины, я понимаю, что некоторые из них — лишь предположения, потому что мы не знали, что это означает на самом деле», — говорит Ципуле.

 Выводы Госконтроля по итогам ревизии, к сожалению, могут быть не очень обнадеживающими. Уже сейчас Госконтроль указывает на то, что в обеспечении медицинской помощи и безопасности должно быть задействовано больше сторон и сотрудничество между ними необходимо улучшить.

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