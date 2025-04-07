Готова ли Латвия оказать медицинскую помощь своим жителям в военное время? Госконтроль проверит

Опыт Украины дает медикам из других стран представление о том, как нужно готовиться к работе в боевых условиях. Работавшие в Украине микрохирурги критикуют руководство латвийской системы здравоохранения, так как этим вопросам уделяется мало внимания.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, хотя и заверяет, что в Латвии не все так плохо, в то же время признает, что наблюдается системная неготовность к крупным катастрофам.

Хотя разработаны сценарии и планы действий, главное — понять, как действовать в случае военного конфликта, когда существует множество рисков.

«Думаю, что мы привыкли мыслить нереальными категориями. Сейчас, вернувшись из Украины, я понимаю, что некоторые из них — лишь предположения, потому что мы не знали, что это означает на самом деле», — говорит Ципуле.

Выводы Госконтроля по итогам ревизии, к сожалению, могут быть не очень обнадеживающими. Уже сейчас Госконтроль указывает на то, что в обеспечении медицинской помощи и безопасности должно быть задействовано больше сторон и сотрудничество между ними необходимо улучшить.