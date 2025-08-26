Базовые расходы госбюджета на 2026 год составят 12,966 млрд евро, а на 2027 год – 12,758 млрд евро, говорится в докладе «Об базе основного государственного бюджета и государственного специального бюджета и результатах обзора расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», подготовленном Министерством финансов и представленном правительству.

В то же время, в результате сокращения расходов, на 2026 год выделено дополнительно 171,065 млн евро, которые должны быть направлены в первую очередь на улучшение фискального пространства, говорится в докладе Министерства финансов.

По сравнению с бюджетом соответствующего года расходы увеличены на 441 млн евро на 2026 год и на 784,2 млн евро на 2027 год.

В свою очередь, расходы на 2028 год установлены в размере 12,406 млрд евро, а на 2029 год — 12,461 млрд евро, что по сравнению с бюджетом 2027 года увеличено на 431,7 млн ​​евро на 2028 год и на 487 млн ​​евро на 2029 год.

Расходы на реализацию основных государственных функций запланированы на 2026 год в размере 10,267 млрд евро, на 2027 год — 10,648 млрд евро, на 2028 год — 10,892 млрд евро и на 2029 год — 11,196 млрд евро.

«Были обобщены и обсуждены предложения всех отраслевых министерств по пересмотру расходов, и мы представили дополнительные решения для достижения установленного правительством сокращения расходов — 171 миллион евро в бюджете 2026 года и в общей сложности 479 миллионов евро в среднесрочной перспективе. Повышение эффективности расходов является важным шагом в процессе формирования бюджета, который позволит улучшить фискальное пространство и найти новые ресурсы для приоритетов общества и государства в последующие годы. Начался самый активный этап формирования бюджета, дискуссии о дополнительных мерах и структурных реформах продолжаются», — отметил министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство»).

Минфин отмечает, что при подготовке проекта государственного бюджета на 2026 год и бюджетных рамок на 2026–2028 годы были обновлены прогнозы по подоходному налогу с населения (ПНН) при неизменной политике, и было установлено, что налоговая реформа реализована с лучшими результатами, а её влияние на бюджеты самоуправлений намного ниже, чем это было первоначально спрогнозировано.

«Это даёт возможность уточнить дотацию государственного бюджета в 2026 году на 58 миллионов евро, в 2027 году — на 62 миллиона евро, а в 2028 и 2029 годах — на 57 миллионов евро в каждом. Учитывая внесённые изменения, прогнозируется рост доходов самоуправлений от ПНН на 2026 год на 6,7% и в последующие годы при неизменной политике около 5% ежегодно. Кроме того, прогнозы доходов от ПНН гарантируются на 100%», — отметили в министерстве финансов.

Также предусмотрено заморозить зарплаты выборных должностных лиц в 2026 году, что обеспечит экономию в размере 4 миллионов евро.

При этом в докладе Минфина говорится, что расходы в 2026 году сокращены на 171,1 млн евро. Как происходит ежегодно в процессе пересмотра расходов, было пересмотрено выделенное ранее финансирование на приоритетные мероприятия и обнаружен потенциальный внутренний ресурс на 2026 год в размере 14,1 млн евро. Анализ процесса централизации функций бухгалтерии показал потенциальный внутренний ресурс на 2026 год в объеме 5,4 млн евро.

Кроме того, в докладе Минфина подчеркивается, что не только проведенный в текущем году пересмотр расходов дает результат на следующий год - влияние на среднесрочный бюджет оказывают также ранее осуществленные пересмотры расходов. Так, потенциальная экономия на 2026 год выявлена при пересмотре расходов на 2022, 2023 и 2024 годы, в связи с чем для бюджета на 2026 год в результате произведенных ранее пересмотров расходов выделено 188,8 млн евро.