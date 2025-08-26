Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Государство затягивает пояс: Минфин рассказал о планах экономии на примере будущих бюджетов (1)

Редакция PRESS 26 августа, 2025 15:18

Новости Латвии 1 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

Министерство финансов планирует, что с 2026 по 2028 год расходы государственного сектора в общей сложности будут сокращены на 479 миллионов евро.

Базовые расходы госбюджета на 2026 год составят 12,966 млрд евро, а на 2027 год – 12,758 млрд евро, говорится в докладе «Об базе основного государственного бюджета и государственного специального бюджета и результатах обзора расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», подготовленном Министерством финансов и представленном правительству.

В то же время, в результате сокращения расходов, на 2026 год выделено дополнительно 171,065 млн евро, которые должны быть направлены в первую очередь на улучшение фискального пространства, говорится в докладе Министерства финансов.

По сравнению с бюджетом соответствующего года расходы увеличены на 441 млн евро на 2026 год и на 784,2 млн евро на 2027 год.

В свою очередь, расходы на 2028 год установлены в размере 12,406 млрд евро, а на 2029 год — 12,461 млрд евро, что по сравнению с бюджетом 2027 года увеличено на 431,7 млн ​​евро на 2028 год и на 487 млн ​​евро на 2029 год.

Расходы на реализацию основных государственных функций запланированы на 2026 год в размере 10,267 млрд евро, на 2027 год — 10,648 млрд евро, на 2028 год — 10,892 млрд евро и на 2029 год — 11,196 млрд евро.

«Были обобщены и обсуждены предложения всех отраслевых министерств по пересмотру расходов, и мы представили дополнительные решения для достижения установленного правительством сокращения расходов — 171 миллион евро в бюджете 2026 года и в общей сложности 479 миллионов евро в среднесрочной перспективе. Повышение эффективности расходов является важным шагом в процессе формирования бюджета, который позволит улучшить фискальное пространство и найти новые ресурсы для приоритетов общества и государства в последующие годы. Начался самый активный этап формирования бюджета, дискуссии о дополнительных мерах и структурных реформах продолжаются», — отметил министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство»).

Минфин отмечает, что при подготовке проекта государственного бюджета на 2026 год и бюджетных рамок на 2026–2028 годы были обновлены прогнозы по подоходному налогу с населения (ПНН) при неизменной политике, и было установлено, что налоговая реформа реализована с лучшими результатами, а её влияние на бюджеты самоуправлений намного ниже, чем это было первоначально спрогнозировано.

«Это даёт возможность уточнить дотацию государственного бюджета в 2026 году на 58 миллионов евро, в 2027 году — на 62 миллиона евро, а в 2028 и 2029 годах — на 57 миллионов евро в каждом. Учитывая внесённые изменения, прогнозируется рост доходов самоуправлений от ПНН на 2026 год на 6,7% и в последующие годы при неизменной политике около 5% ежегодно. Кроме того, прогнозы доходов от ПНН гарантируются на 100%», — отметили в министерстве финансов.

Также предусмотрено заморозить зарплаты выборных должностных лиц в 2026 году, что обеспечит экономию в размере 4 миллионов евро.

При этом в докладе Минфина говорится, что расходы в 2026 году сокращены на 171,1 млн евро. Как происходит ежегодно в процессе пересмотра расходов, было пересмотрено выделенное ранее финансирование на приоритетные мероприятия и обнаружен потенциальный внутренний ресурс на 2026 год в размере 14,1 млн евро. Анализ процесса централизации функций бухгалтерии показал потенциальный внутренний ресурс на 2026 год в объеме 5,4 млн евро.

Кроме того, в докладе Минфина подчеркивается, что не только проведенный в текущем году пересмотр расходов дает результат на следующий год - влияние на среднесрочный бюджет оказывают также ранее осуществленные пересмотры расходов. Так, потенциальная экономия на 2026 год выявлена при пересмотре расходов на 2022, 2023 и 2024 годы, в связи с чем для бюджета на 2026 год в результате произведенных ранее пересмотров расходов выделено 188,8 млн евро.

Обновлено: 01:20 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Торф тоже утонул. Просят ввести ЧС
Bitnews.lv 7 часов назад
Туманная ночь и тёплая среда
Bitnews.lv 9 часов назад
Reuters: США предлагали Москве сделки в обмен на мирное соглашение с Украиной
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: большая мечта и поиск компромисов
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: крестьяне не могут свести концы с концами…
Sfera.lv 9 часов назад
Эстония: молодёжь почему-то верит вакцинам и ИИ
Sfera.lv 14 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три (1)

Важно 21:49

Важно 1 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы (1)

Важно 21:48

Важно 1 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России (1)

Мир 21:47

Мир 1 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете (1)

Важно 21:47

Важно 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию? (1)

Важно 21:09

Важно 1 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID) (1)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 1 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО) (1)

Важно 20:54

Важно 1 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать