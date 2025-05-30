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Государство будет оплачивать анализы. Жителей просят не паниковать

Редакция PRESS 30 мая, 2025 19:03

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Национальная служба здравоохранения Латвии (NVD) призывает жителей не поддаваться панике на фоне сообщений о том, что якобы исчерпаны государственные квоты на лабораторные анализы. Как заверяют в ведомстве, финансируемые государством медицинские обследования продолжат проводиться.

«Как и каждый год, мы отслеживаем расходование средств, и если в какие-то месяцы наблюдается перерасход, уведомляем поставщиков услуг», — заявила представительница NVD Эвия Штальберга в комментарии LSM.lv.

Ранее Латвийская ассоциация семейных врачей сообщила, что в первом квартале 2025 года по части лабораторных исследований образовался перерасход в размере более 3 миллионов евро. Такая ситуация возникает, когда врачи направляют пациентов на обследования в большем объёме, чем предусмотрено в рамках выделенного финансирования, что может привести к задержкам или снижению выплат лабораториям.

По данным NVD, государственное финансирование, запланированное на первые четыре месяца года, уже израсходовано, однако государственные анализы всё ещё проводятся в 29 лабораториях по всей стране. Подобные перерасходы наблюдались и в предыдущие годы — как правило, ситуация выравнивается в летние месяцы, когда спрос на анализы снижается.

Ведомство уже информировало семейных врачей — основных инициаторов направления пациентов на анализы — о текущей ситуации и призвало их более тщательно оценивать необходимость обследований, руководствуясь исключительно медицинскими показаниями.

Тем временем Центральная лаборатория выразила обеспокоенность относительно дальнейшего финансирования и доступности услуг. В начале июня представители Министерства здравоохранения и NVD планируют встретиться с руководством лаборатории для обсуждения объёмов предоставляемых услуг и поиска устойчивого решения.

На 2025 год на проведение государством оплачиваемых анализов в Латвии предусмотрено более 62 миллионов евро. Служба здравоохранения заключила соглашения с 29 лабораториями, включая лабораторию Э. Гулбья, Центральную лабораторию, а также лаборатории клинических университетских больниц в Риге.

NVD подчёркивает, что финансирование планируется на весь календарный год, а контроль за его использованием ведётся в течение всех 12 месяцев. Согласно прошлогодним данным, спрос на лабораторные услуги носит сезонный характер, и система в целом способна сбалансировать объёмы обследований в долгосрочной перспективе.

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