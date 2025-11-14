Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Гостиницы прибавили пять процентов гостей за девять месяцев

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 16:04

Новости Латвии

Туристический сектор Латвии продолжает расти, однако все еще не вернулся к доковидным объемам. По данным Центрального статистического управления, за январь сентябрь места туристического ночлега приняли 2,24 миллиона гостей, что почти на пять процентов больше, чем годом ранее. Но этот показатель немного уступает уровню 2019 года, когда было 2,27 миллиона человек.

«Рост идет прежде всего за счет местных туристов», отмечают статистики.
В сентябре гостиницы обслужили 246,8 тысячи гостей, что на шесть целых две десятых процента больше, чем год назад. Всего проведено 422,3 тысячи ночей. Поток иностранцев вырос на семь целых пять десятых процента, а число ночей, проведенных ими, на девять целых шесть десятых процента. Местных клиентов также стало больше, как и количества проведенных ими ночей.

За весь период иностранцев было около одного целого трех десятых миллиона, местных девятьсот десять тысяч. Однако при сравнении с 2019 годом картина меняется. Местных гостей стало почти на двадцать семь процентов больше, их ночей на пятнадцать процентов больше, но иностранцев остается примерно на четырнадцать процентов меньше. Число ночей иностранных туристов отстает от доковидного уровня почти на двадцать процентов.

«Иностранцы едут прежде всего в Ригу», подчеркивают специалисты.
В сентябре больше всего зарубежных гостей приехало из Литвы, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Польши, США, Испании, Швеции и Норвегии. Около трех четвертей этого потока приняла Рига. Значительно меньшую часть получили Юрмала, Марупский край, Лиепая, а также Сигулдский и Цесисский края. Латвийские путешественники распределяются по стране заметно равномернее, и хотя Рига остается лидером, на нее приходится менее трети местных клиентов.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс
Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис
Мы в заднице и проваливаемся туда всё глубже: Алвис Херманис

Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?
Сейм перекрывает русский язык, а партия Шлесерса «курит в сторонке»?

Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

