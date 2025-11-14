Гостиницы прибавили пять процентов гостей за девять месяцев

«Рост идет прежде всего за счет местных туристов», отмечают статистики.

В сентябре гостиницы обслужили 246,8 тысячи гостей, что на шесть целых две десятых процента больше, чем год назад. Всего проведено 422,3 тысячи ночей. Поток иностранцев вырос на семь целых пять десятых процента, а число ночей, проведенных ими, на девять целых шесть десятых процента. Местных клиентов также стало больше, как и количества проведенных ими ночей.

За весь период иностранцев было около одного целого трех десятых миллиона, местных девятьсот десять тысяч. Однако при сравнении с 2019 годом картина меняется. Местных гостей стало почти на двадцать семь процентов больше, их ночей на пятнадцать процентов больше, но иностранцев остается примерно на четырнадцать процентов меньше. Число ночей иностранных туристов отстает от доковидного уровня почти на двадцать процентов.

«Иностранцы едут прежде всего в Ригу», подчеркивают специалисты.

В сентябре больше всего зарубежных гостей приехало из Литвы, Германии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Польши, США, Испании, Швеции и Норвегии. Около трех четвертей этого потока приняла Рига. Значительно меньшую часть получили Юрмала, Марупский край, Лиепая, а также Сигулдский и Цесисский края. Латвийские путешественники распределяются по стране заметно равномернее, и хотя Рига остается лидером, на нее приходится менее трети местных клиентов.