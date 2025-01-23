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Госсектерать США Марко Рубио оправляется в Панаму. Будет отжимать канал?

© Deutsche Welle 23 января, 2025 15:34

Мир 0 комментариев

Глава Госдепартамента США Марко Рубио в рамках рабочей поездки по государствам Латинской Америки собирается посетить Панаму, пишет в четверг, 23 января, агентство Bloomberg ссылаясь на источники. Оно напоминает об  угрозах президента США Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал под контроль Вашингтона, вызвавших большой резонанс во многих странах. По данным анонимного собеседника Bloomberg, госсекретарь США собирается посетить также Гватемалу, Сальвадор и Коста Рику.

Накануне о планах Рубио нанести визит в Панаму написало - также со ссылкой на источники онлайн-издание Politico. По его сведениям, турне госсекретаря США запланировано на конец января - начало февраля.

Госдепартамент США пока не комментировал эти сообщения. Однако один из его представителей, Тэми Брюс, подтвердил, что Рубио в целом собирается уделять приоритетное внимание западному полушарию. "Поскольку именно там мы (американцы. - Ред.) живем", - пояснил Брюс.

По оценке Bloomberg, тот факт, что в ходе первого зарубежного турне на посту госсекретаря США Марко Рубио отправится именно в Латинскую Америку, призван засвидетельствовать серьезность обещаний Трампа сократить нелегальную миграцию в США. "Обычно первая поездка главы Госдепа наносится в страны, являющиеся важными геополитическими союзниками США,  - обращает внимание агентство. - Так, предшественник Рубио Энтони Блинкен посетил (после вступления в должность госсекретаря США. - Ред.) Японию, а Рекс Тиллерсон - Германию".

 Выступая с инаугурационной речью 20 января, Дональд Трамп пообещал "вернуть" Панамский канал и назвал глупостью отдавать его Панаме, поскольку он был самым дорогим строительным проектом в истории США. Американским кораблям и судам теперь приходится платить слишком высокие пошлины за проход через Панамский канал, управляемый сейчас даже не Панамой, а Китаем, которому США не предоставляли таких прав, заявил Трамп. С угрозами захватить контроль над Панамским каналом Трамп выступал и до вступления в должность президента США.

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