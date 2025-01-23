Госсектерать США Марко Рубио оправляется в Панаму. Будет отжимать канал?

Накануне о планах Рубио нанести визит в Панаму написало - также со ссылкой на источники онлайн-издание Politico. По его сведениям, турне госсекретаря США запланировано на конец января - начало февраля.

Госдепартамент США пока не комментировал эти сообщения. Однако один из его представителей, Тэми Брюс, подтвердил, что Рубио в целом собирается уделять приоритетное внимание западному полушарию. "Поскольку именно там мы (американцы. - Ред.) живем", - пояснил Брюс.

По оценке Bloomberg, тот факт, что в ходе первого зарубежного турне на посту госсекретаря США Марко Рубио отправится именно в Латинскую Америку, призван засвидетельствовать серьезность обещаний Трампа сократить нелегальную миграцию в США. "Обычно первая поездка главы Госдепа наносится в страны, являющиеся важными геополитическими союзниками США, - обращает внимание агентство. - Так, предшественник Рубио Энтони Блинкен посетил (после вступления в должность госсекретаря США. - Ред.) Японию, а Рекс Тиллерсон - Германию".

Выступая с инаугурационной речью 20 января, Дональд Трамп пообещал "вернуть" Панамский канал и назвал глупостью отдавать его Панаме, поскольку он был самым дорогим строительным проектом в истории США. Американским кораблям и судам теперь приходится платить слишком высокие пошлины за проход через Панамский канал, управляемый сейчас даже не Панамой, а Китаем, которому США не предоставляли таких прав, заявил Трамп. С угрозами захватить контроль над Панамским каналом Трамп выступал и до вступления в должность президента США.