Госполиция потратит сотню тысяч евро на исследование о доступности наркотиков

Право на заключение договора на сумму 100 840 евро было предоставлено Pricewaterhouse Coopers (субподрядчик — Latvijas Fakti). Полученные результаты будут использоваться в работе Государственной полиции.

Цель исследования — определить уровень доступности и модели распространения наркотических и психотропных веществ среди молодежи в возрасте от 15 до 20 лет, с особым акцентом на образовательные учреждения, места сбора молодежи, развлекательные мероприятия и интернет-среду. Также целью является понимание характера распространения наркотических/психотропных веществ — способов и методов их распространения, а также выявление факторов риска и тенденций, связанных с этим процессом.