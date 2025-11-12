Госконтроль проверил укрепление восточной границы: не хватает единого понимания

В подготовленном Госконтролем докладе перечислены основные факты о прогрессе и проблемах в реализации мер контрмобильности и создании Балтийской линии обороны, включая необходимость улучшения межведомственного сотрудничества. Доклад подготовлен в рамках ревизии целесообразности мер по военному укреплению восточной границы, которую планируется завершить в 2026 году.

Член совета Госконтроля Гатис Литвин отметил, что в настоящее время ведется масштабная работа по военному укреплению восточной границы и, с учетом масштаба и стратегического значения этих работ, процесс не может проходить в привычном режиме. "Требуются четкое руководство, дисциплина и оперативные действия для достижения целей", - сказал он.

Госконтроль уже ознакомил с докладом ответственных должностных лиц, однако с учетом содержащейся в нем информации, указаний Министерства обороны и требований закона "О государственной тайне", широкому кругу общественности он доступен не будет.

Литвин также добавил, что Госконтроль продолжит оценивать ход военного укрепления восточной границы в рамках ревизии, и в 2026 году будет подготовлен всеобъемлющий доклад с выводами и рекомендациями.

В Госконтроле отметили, что решающее значение в реализации мер по военному укреплению восточной границы имеет эффективное межведомственное сотрудничество. Наряду с Министерством обороны важную роль в этом процессе играет участие других министерств и подведомственных им отраслей, а также понимание своей ответственности в достижении общих целей.

В то же время, как указывает Госконтроль, при разработке закона об инфраструктуре контрмобильности, например, наблюдалась нехватка единого понимания и скоординированных действий. Специальное правовое регулирование, необходимое для военного укрепления восточной границы, которое планировалось утвердить до конца 2024 года, было принято только в начале октября 2025 года.

Госконтроль поясняет, что в докладе отражено влияние действий всех вовлеченных ведомств на меры по военному укреплению восточной границы, а также связанные с этим риски в сферах лесной, пограничной, дорожной и железнодорожной политики. Учитывая государственную значимость укрепления границы и ключевую роль межведомственного сотрудничества, Госконтроль призывает Кабинет министров обеспечить активное политическое руководство и регулярный контроль за выполнением плана.

Литвин напомнил, что на меры по военному укреплению восточной границы выделено 303 млн евро, и работы ведутся с начала 2024 года. "Было достаточно времени, чтобы осознать риски, и еще есть возможность их устранить, обеспечив завершение плановых работ к 2028 году. Надеюсь, что участие Госконтроля поможет сделать укрепление восточной границы Латвии безусловным приоритетом государства и обеспечит его последовательную реализацию во всех ответственных ведомствах", - подчеркнул член совета Госконтроля.

Госконтроль направил доклад президенту, премьер-министру, министрам обороны и финансов, председателю парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям и председателю комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

5 марта 2024 года Кабинет министров утвердил план военного укрепления и контрмобильности восточной границы Латвии, а с 23 июля 2024 года военное укрепление восточной границы является одним из приоритетов обороноспособности Национальных вооруженных сил.

