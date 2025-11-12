Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Госконтроль проверил укрепление восточной границы: не хватает единого понимания

© LETA 12 ноября, 2025 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

В реализации мер по военному укреплению восточной границы Латвии необходимы улучшения, заявил Государственный контроль.

В подготовленном Госконтролем докладе перечислены основные факты о прогрессе и проблемах в реализации мер контрмобильности и создании Балтийской линии обороны, включая необходимость улучшения межведомственного сотрудничества. Доклад подготовлен в рамках ревизии целесообразности мер по военному укреплению восточной границы, которую планируется завершить в 2026 году.

Член совета Госконтроля Гатис Литвин отметил, что в настоящее время ведется масштабная работа по военному укреплению восточной границы и, с учетом масштаба и стратегического значения этих работ, процесс не может проходить в привычном режиме. "Требуются четкое руководство, дисциплина и оперативные действия для достижения целей", - сказал он.

Госконтроль уже ознакомил с докладом ответственных должностных лиц, однако с учетом содержащейся в нем информации, указаний Министерства обороны и требований закона "О государственной тайне", широкому кругу общественности он доступен не будет.

Литвин также добавил, что Госконтроль продолжит оценивать ход военного укрепления восточной границы в рамках ревизии, и в 2026 году будет подготовлен всеобъемлющий доклад с выводами и рекомендациями.

В Госконтроле отметили, что решающее значение в реализации мер по военному укреплению восточной границы имеет эффективное межведомственное сотрудничество. Наряду с Министерством обороны важную роль в этом процессе играет участие других министерств и подведомственных им отраслей, а также понимание своей ответственности в достижении общих целей.

В то же время, как указывает Госконтроль, при разработке закона об инфраструктуре контрмобильности, например, наблюдалась нехватка единого понимания и скоординированных действий. Специальное правовое регулирование, необходимое для военного укрепления восточной границы, которое планировалось утвердить до конца 2024 года, было принято только в начале октября 2025 года.

Госконтроль поясняет, что в докладе отражено влияние действий всех вовлеченных ведомств на меры по военному укреплению восточной границы, а также связанные с этим риски в сферах лесной, пограничной, дорожной и железнодорожной политики. Учитывая государственную значимость укрепления границы и ключевую роль межведомственного сотрудничества, Госконтроль призывает Кабинет министров обеспечить активное политическое руководство и регулярный контроль за выполнением плана.

Литвин напомнил, что на меры по военному укреплению восточной границы выделено 303 млн евро, и работы ведутся с начала 2024 года. "Было достаточно времени, чтобы осознать риски, и еще есть возможность их устранить, обеспечив завершение плановых работ к 2028 году. Надеюсь, что участие Госконтроля поможет сделать укрепление восточной границы Латвии безусловным приоритетом государства и обеспечит его последовательную реализацию во всех ответственных ведомствах", - подчеркнул член совета Госконтроля.

Госконтроль направил доклад президенту, премьер-министру, министрам обороны и финансов, председателю парламентской комиссии по публичным расходам и ревизиям и председателю комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

5 марта 2024 года Кабинет министров утвердил план военного укрепления и контрмобильности восточной границы Латвии, а с 23 июля 2024 года военное укрепление восточной границы является одним из приоритетов обороноспособности Национальных вооруженных сил.
 

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
