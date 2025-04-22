Госдолг Латвии достиг 46,8 % ВВП: самый высокий среди стран Балтии

В последнем квартале прошлого года дефицит госсектора Литвы достиг 29,97 млрд евро и составил 38,2% валового внутреннего продукта страны – этот показатель оказался ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). По данным Евростата, Литва вошла в шестерку стран с самым низким соответствующим показателем.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Eurostat, если в первой половине прошлого года Болгария была страной ЕC с самым низким государственным долгом, то Эстония вновь стала страной с самым низким долгом уже второй квартал подряд.



Самый низкий уровень государственного долга наблюдался в Эстонии — 23,6% ВВП, далее следуют Болгария — 24,1%, Люксембург — 26,3%, Дания — 31,1%, Швеция — 33,5% и Литва — 38,2%.

Cамые высокие долги

В конце четвертого квартала Греция по-прежнему имела самую высокую долговую нагрузку — 153,6% ВВП. За ней следуют Италия — 135,3%, Франция — 113%, Бельгия — 104,7% и Испания — 101,8%.

Средний долг

В еврозоне государственный долг составлял в среднем 87,4% ВВП, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. В целом по ЕС государственный долг в четвертом квартале составлял 81% ВВП, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

В годовом исчислении отношение долга к ВВП выросло в 16 странах ЕС и снизилось в 11. Наибольшее снижение долга в годовом исчислении было зафиксировано в Греции (10,3 процентных пункта) и на Кипре (8,6 пункта), а наибольший рост — в Румынии (5,9 процентных пункта) и Польше (5,7 пункта).