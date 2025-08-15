Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Госдеп США: Украине нельзя было применять Starlink на фронте

Редакция PRESS 15 августа, 2025 12:53

Мир 0 комментариев

Scanpix: © Milo Hess/ZUMA Press Wire)

Офис генерального инспектора при Агентстве США по международному развитию (USAID) обвинил ведомство в отсутствии надлежащего контроля за использованием в Украине систем спутниковой связи Starlink. Соответствующий доклад опубликован в понедельник, 11 августа. В четверг, 14 августа, о нем сообщили агентства Bloomberg и Reuters.

"USAID не полностью минимизировало риск нецелевого использования спутниковых терминалов Starlink, поставленных в Украину", - так озаглавлен доклад на 19 страниц.

USAID не контролировало применение Starlink в Украине

Аудиторы напомнили, что изначальный договор Украины с USAID на поставку 175 терминалов связи запрещал их военное использование. Разрешалось их применение лишь для "поддержки приоритетных гражданских", а также "оборонительных и превентивных задач".

Перед поставкой следующих 5000 терминалов USAID разработало проект соглашения с упоминанием аналогичного запрета. Однако в итоговое соглашение эта оговорка не попала.

"В результате 4738 из 5000 или 95% терминалов передали другим получателям по всей Украине, которые, возможно, не знали, что терминалы предназначены только для гражданского использования", - сказано в тексте.

Часть терминалов Starlink в Украине могут отключить

По подсчетам аудиторов, сейчас около половины из поставленных USAID в Украину терминалов Starlink находятся в тех областях, которые оккупированы Россией и где идут боевые действия.

В докладе содержится рекомендация для USAID обратиться к властям Украины, чтобы "оценить, какие из поставленных от USAID терминалов Starlink подвержены высокому риску нецелевого использования или кражи, и скоординировать свои действия со SpaceX для приостановки обслуживания этих терминалов".

Документ составлен для сотрудника Госдепартамента США Джереми Левина, который курирует работу USAID. Как отмечает Bloomberg, этому чиновнику 28 лет, ранее он работал в Департаменте эффективности правительства Илона Маска и сыграл тогда ключевую роль в сокращении деятельности USAID и его подчинении Госдепу.

ВСУ открыто применяют Starlink на передовой

Украинские военные не скрывают, что используют связь от Starlink на поле боя. Например, 24 июля 2025 года командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink "лег по всему фронту", и призвал диверсифицировать системы связи украинской армии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать