Госдеп США: Украине нельзя было применять Starlink на фронте

"USAID не полностью минимизировало риск нецелевого использования спутниковых терминалов Starlink, поставленных в Украину", - так озаглавлен доклад на 19 страниц.

USAID не контролировало применение Starlink в Украине

Аудиторы напомнили, что изначальный договор Украины с USAID на поставку 175 терминалов связи запрещал их военное использование. Разрешалось их применение лишь для "поддержки приоритетных гражданских", а также "оборонительных и превентивных задач".

Перед поставкой следующих 5000 терминалов USAID разработало проект соглашения с упоминанием аналогичного запрета. Однако в итоговое соглашение эта оговорка не попала.

"В результате 4738 из 5000 или 95% терминалов передали другим получателям по всей Украине, которые, возможно, не знали, что терминалы предназначены только для гражданского использования", - сказано в тексте.

Часть терминалов Starlink в Украине могут отключить

По подсчетам аудиторов, сейчас около половины из поставленных USAID в Украину терминалов Starlink находятся в тех областях, которые оккупированы Россией и где идут боевые действия.

В докладе содержится рекомендация для USAID обратиться к властям Украины, чтобы "оценить, какие из поставленных от USAID терминалов Starlink подвержены высокому риску нецелевого использования или кражи, и скоординировать свои действия со SpaceX для приостановки обслуживания этих терминалов".

Документ составлен для сотрудника Госдепартамента США Джереми Левина, который курирует работу USAID. Как отмечает Bloomberg, этому чиновнику 28 лет, ранее он работал в Департаменте эффективности правительства Илона Маска и сыграл тогда ключевую роль в сокращении деятельности USAID и его подчинении Госдепу.

ВСУ открыто применяют Starlink на передовой

Украинские военные не скрывают, что используют связь от Starlink на поле боя. Например, 24 июля 2025 года командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink "лег по всему фронту", и призвал диверсифицировать системы связи украинской армии.