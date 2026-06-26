Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Июня Завтра: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
Доступность

Глубокое обучение на практике: 3 книги по PyTorch для эффективного старта

Книжный клуб Редакция PRESS 26 июня, 2026 13:07

Книжный клуб

Почему стоит изучать PyTorch

PyTorch стал одним из самых популярных фреймворков для глубокого обучения. По данным исследования Stack Overflow (2025), 67% разработчиков в области машинного обучения используют PyTorch в своих проектах. Это означает, что знание PyTorch открывает широкие возможности для карьерного роста и реализации сложных проектов.

Совет для начинающих: начните с книг, которые сочетают теорию с практическими примерами. Это поможет быстрее разобраться в основах.

Книги по PyTorch для глубокого обучения на практике: обзор и примеры кода

Лучшие книги по PyTorch и глубокому обучению

Мы отобрали три книги, которые помогут вам освоить PyTorch с нуля или углубить свои знания. Все они доступны на русском языке в каталоге azon.market.

Книга Автор Для кого
Глубокое обучение и анализ данных. Практическое руководство Дмитрий Малов Начинающие разработчики
PyTorch. Освещая глубокое обучение Стивен Эли, Лука Антига, Томас Виман Продвинутые разработчики
Глубокое обучение с fastai и PyTorch Джереми Ховард, Сильвен Гугер Практики, желающие быстро внедрить решения
Три книги по PyTorch для эффективного старта в глубоком обучении

«Глубокое обучение и анализ данных» - Дмитрий Малов: практическое руководство

Эта книга идеально подходит для тех, кто только начинает знакомиться с глубоким обучением. Автор объясняет сложные концепции простым языком и приводит множество практических примеров.

Кому подойдёт: начинающим разработчикам, которые хотят понять основы глубокого обучения.

Кому не подойдёт: тем, кто уже имеет опыт работы с PyTorch и ищет продвинутые техники.

Похожее чтение: «Искусственный интеллект для чайников» - Джон Пол Мюллер.

Совет эксперта: что почитать по этой теме

«Глубокое обучение - это не просто модное слово, а инструмент, который меняет мир. Начните с основ, и вы сможете создавать удивительные вещи.» - Эндрю Ын, профессор Стэнфорда, основатель Coursera.

Что почитать на эту тему:

  • «Глубокое обучение» - Ян Гудфеллоу. Классический учебник по теме.
  • «Искусственный интеллект: современный подход» - Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Широкий охват темы.

Кому подойдёт эта книга: тем, кто хочет получить системное понимание глубокого обучения.

Где купить книги на русском за границей

На azon.market вы найдёте широкий выбор книг по программированию и глубокому обучению на русском языке. Магазин доставляет по всей Европе, США и Канаде, что делает его удобным выбором для русскоязычных разработчиков за рубежом.

Рекомендуемые книги по теме

Эти книги можно заказать с доставкой по Европе на azon.market

Все книги: Компьютерная литература →

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Напавший на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный срок

Мир 14:41

Мир 0 комментариев

Суд в Германии приговорил выходца из Саудовской Аравии к пожизненному заключению по делу о нападении на рождественский базар в Магдебурге в 2024 году. В результате атаки погибли шесть человек.

Суд в Германии приговорил выходца из Саудовской Аравии к пожизненному заключению по делу о нападении на рождественский базар в Магдебурге в 2024 году. В результате атаки погибли шесть человек.

Читать
Загрузка

Усталость, туман в голове и покалывание: дефицит одного витамина может притворяться старением

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда человек думает: ну всё, возраст. Сил меньше, голова работает медленнее, ноги странно устают, в пальцах появляется покалывание, а после обычного дня хочется лечь и не разговаривать с цивилизацией.

Иногда человек думает: ну всё, возраст. Сил меньше, голова работает медленнее, ноги странно устают, в пальцах появляется покалывание, а после обычного дня хочется лечь и не разговаривать с цивилизацией.

Читать

За шпионаж в пользу России: суд приговорил двух человек к реальным срокам

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд в пятницу признал Светлану Николаеву и таксиста Сергея Сидорова виновными в сборе не подлежащих разглашению сведений в пользу России и приговорил их к лишению свободы на пять и шесть лет соответственно.

Рижский городской суд в пятницу признал Светлану Николаеву и таксиста Сергея Сидорова виновными в сборе не подлежащих разглашению сведений в пользу России и приговорил их к лишению свободы на пять и шесть лет соответственно.

Читать

Сканировали QR-код? Ваши банковские данные могут оказаться у мошенников

ЧП и криминал 14:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Компания Bite Latvija предупреждает о быстром распространении в Европе новой схемы мошенничества с использованием поддельных QR-кодов, известной как quishing.

Компания Bite Latvija предупреждает о быстром распространении в Европе новой схемы мошенничества с использованием поддельных QR-кодов, известной как quishing.

Читать

Зарплата больше, чем у президента Латвии: сколько зарабатывает глава CSDD?

Важно 14:02

Важно 0 комментариев

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в 2025 году заработал 121 634 евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, поданная в Службу государственных доходов.

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в 2025 году заработал 121 634 евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, поданная в Службу государственных доходов.

Читать

Ограбление на 669 тысяч евро в Старой Риге: суд поставил точку в громком деле

ЧП и криминал 13:57

ЧП и криминал 0 комментариев

Год спустя после одного из самых громких вооруженных ограблений в Старой Риге суд вынес приговор трем гражданам Сербии, которые в составе организованной группы похитили 82 элитных наручных часов общей стоимостью более 669 тысяч евро.

Год спустя после одного из самых громких вооруженных ограблений в Старой Риге суд вынес приговор трем гражданам Сербии, которые в составе организованной группы похитили 82 элитных наручных часов общей стоимостью более 669 тысяч евро.

Читать

«Сильная страна не боится языков»: внучка Паулса — с неожиданным заявлением

Важно 13:51

Важно 0 комментариев

Неожиданный пост опубликовала в Фейсбуке внучка Раймонда Паулса - Анна Паула. О языках...

Неожиданный пост опубликовала в Фейсбуке внучка Раймонда Паулса - Анна Паула. О языках...

Читать