Глубокое обучение на практике: 3 книги по PyTorch для эффективного старта
Почему стоит изучать PyTorch
PyTorch стал одним из самых популярных фреймворков для глубокого обучения. По данным исследования Stack Overflow (2025), 67% разработчиков в области машинного обучения используют PyTorch в своих проектах. Это означает, что знание PyTorch открывает широкие возможности для карьерного роста и реализации сложных проектов.
Совет для начинающих: начните с книг, которые сочетают теорию с практическими примерами. Это поможет быстрее разобраться в основах.
Лучшие книги по PyTorch и глубокому обучению
Мы отобрали три книги, которые помогут вам освоить PyTorch с нуля или углубить свои знания. Все они доступны на русском языке в каталоге azon.market.
|Книга
|Автор
|Для кого
|Глубокое обучение и анализ данных. Практическое руководство
|Дмитрий Малов
|Начинающие разработчики
|PyTorch. Освещая глубокое обучение
|Стивен Эли, Лука Антига, Томас Виман
|Продвинутые разработчики
|Глубокое обучение с fastai и PyTorch
|Джереми Ховард, Сильвен Гугер
|Практики, желающие быстро внедрить решения
«Глубокое обучение и анализ данных» - Дмитрий Малов: практическое руководство
Эта книга идеально подходит для тех, кто только начинает знакомиться с глубоким обучением. Автор объясняет сложные концепции простым языком и приводит множество практических примеров.
Кому подойдёт: начинающим разработчикам, которые хотят понять основы глубокого обучения.
Кому не подойдёт: тем, кто уже имеет опыт работы с PyTorch и ищет продвинутые техники.
Похожее чтение: «Искусственный интеллект для чайников» - Джон Пол Мюллер.
Совет эксперта: что почитать по этой теме
«Глубокое обучение - это не просто модное слово, а инструмент, который меняет мир. Начните с основ, и вы сможете создавать удивительные вещи.» - Эндрю Ын, профессор Стэнфорда, основатель Coursera.
Что почитать на эту тему:
- «Глубокое обучение» - Ян Гудфеллоу. Классический учебник по теме.
- «Искусственный интеллект: современный подход» - Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Широкий охват темы.
Кому подойдёт эта книга: тем, кто хочет получить системное понимание глубокого обучения.
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