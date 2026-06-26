Глубокое обучение на практике: 3 книги по PyTorch для эффективного старта Книжный клуб Редакция PRESS 26 июня, 2026 13:07 Книжный клуб

Почему стоит изучать PyTorch

PyTorch стал одним из самых популярных фреймворков для глубокого обучения. По данным исследования Stack Overflow (2025), 67% разработчиков в области машинного обучения используют PyTorch в своих проектах. Это означает, что знание PyTorch открывает широкие возможности для карьерного роста и реализации сложных проектов.

Совет для начинающих: начните с книг, которые сочетают теорию с практическими примерами. Это поможет быстрее разобраться в основах.

Книги по PyTorch для глубокого обучения на практике: обзор и примеры кода

Лучшие книги по PyTorch и глубокому обучению

Мы отобрали три книги, которые помогут вам освоить PyTorch с нуля или углубить свои знания. Все они доступны на русском языке в каталоге azon.market.

Книга Автор Для кого Глубокое обучение и анализ данных. Практическое руководство Дмитрий Малов Начинающие разработчики PyTorch. Освещая глубокое обучение Стивен Эли, Лука Антига, Томас Виман Продвинутые разработчики Глубокое обучение с fastai и PyTorch Джереми Ховард, Сильвен Гугер Практики, желающие быстро внедрить решения

Три книги по PyTorch для эффективного старта в глубоком обучении

«Глубокое обучение и анализ данных» - Дмитрий Малов: практическое руководство

Эта книга идеально подходит для тех, кто только начинает знакомиться с глубоким обучением. Автор объясняет сложные концепции простым языком и приводит множество практических примеров.

Кому подойдёт: начинающим разработчикам, которые хотят понять основы глубокого обучения.

Кому не подойдёт: тем, кто уже имеет опыт работы с PyTorch и ищет продвинутые техники.

Похожее чтение: «Искусственный интеллект для чайников» - Джон Пол Мюллер.

Совет эксперта: что почитать по этой теме «Глубокое обучение - это не просто модное слово, а инструмент, который меняет мир. Начните с основ, и вы сможете создавать удивительные вещи.» - Эндрю Ын, профессор Стэнфорда, основатель Coursera. Что почитать на эту тему: «Глубокое обучение» - Ян Гудфеллоу. Классический учебник по теме.

«Искусственный интеллект: современный подход» - Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Широкий охват темы. Кому подойдёт эта книга: тем, кто хочет получить системное понимание глубокого обучения.

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