Главная проблема ЕС — не столько деньги, сколько устаревшая военная промышленность

© LETA 31 октября, 2025 10:33

Новости Латвии 0 комментариев

Одним из важнейших вызовов Европейского союза (ЕС) является военная безопасность. Главная угроза - Россия, которая наряду с агрессивной войной в Украине предпринимает различные гибридные атаки на европейские страны. Ситуацию обостряет позиция президента США Дональда Трампа, который считает, что Европа больше не может рассчитывать в вопросе своей безопасности только на США, а должна вкладывать гораздо больше средств в собственную безопасность.

Трамп категорически выступает за то, что уже сейчас все страны-участницы Североатлантического альянса должны выделять на военные расходы не менее 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).

При этом на саммите НАТО, который состоялся в июне этого года, был утвержден предложенный генсеком НАТО план по повышению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Единственная страна-участница, которая не согласилась с этим планом минувшим летом, - Испания.

К настоящему моменту требование о расходах на оборону в размере 2% ВВП еще не выполнили семь стран: Хорватия (1,81%), Португалия (1,55%), Италия (1,49%), Бельгия (1,30%), Люксембург (1,29%), Словения (1,29%) и Испания (1,28%).

Больше всего на военные расходы выделяют Польша (4,12%), Эстония (3,43%) и Латвия (3,15%).

Хотя инвестиции в безопасность абсолютно приоритетны, но, как отмечают многие международные аналитики, главная проблема ЕС - не столько деньги, сколько устаревшая военная промышленность, которой не хватает производственной мощности.

В марте этого года Европейская комиссия предложила план вооружений "ReArm Europe", который предусматривает в последующие годы до 800 млрд евро на дополнительные расходы на оборону. Цель инициатив этого плана - обеспечить, чтобы европейская оборонная индустрия могла производить материалы с нужной скоростью и в надлежащем объеме и способствовать быстрому развертыванию военных сил и активов по всему ЕС и за его пределами.

Для выделения этих дополнительных 800 млрд евро Еврокомиссия активировала национальное исключение из Пакта стабильности и роста, которое позволяет странам ЕС увеличивать оборонные расходы, не учитывая их при расчете бюджетного дефицита.

По оценкам Еврокомиссии, увеличение оборонного бюджета стран-участниц на 1,5% ВВП может дополнительно составить за четыре года почти 650 млрд евро.

Еврокомиссия отмечает, что страны ЕС в последние годы значительно увеличили свои расходы на оборону. В 2024 году общие расходы достигли 343 млрд евро, из которых 106 млрд евро были направлены на инвестиции. А это на 19% больше по сравнению с 2023 годом и на 37% - по сравнению с 2021 годом.

Планируется, что в этом году общие расходы на оборону стран-участниц составят примерно 381 млрд евро.

(Diena)

Обновлено: 16:05 31.10.2025
«Если у русскоязычных острые разговоры и происходят, то на кухнях»: Домбурс

Важно 14:54

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Известный своими острыми высказываниями тележурналист и ведущий Янис Домбурс в программе «Домская площадь» на Латвийском радио 4 заявил, что редко приглашает в студию своей программы Kas notiek Latvijā русскоязычных жителей страны только потому, что у русских в Латвии очень высок уровень самоцензуры, пишет LSM+. 

Пруд провалился сквозь землю вместе с рыбой: ЧП в Скайсткалне

Важно 14:52

Важно 14:52

Важно 0 комментариев

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Ещё 13 октября на этом месте был пруд, но уже на следующий день хозяин соседнего дома после полевых работ пришёл помыть в нём резиновые сапоги — но так и не помыл. Пруд исчез. Воронка, в которой была вода, стала больше. На дне есть пещера, и именно в эту пещеру ушла вся вода из пруда, ушла вся земля вместе с этой водой. Куда вода просочилась дальше — никто точно не знает, но предполагают, что в протекающую неподалеку реку. То есть там, под землей, существует настоящий туннель, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать

«Мы не позволим отвернуться»: в Риге объявлено о новой массовой акции протеста

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 14:44

Выбор редакции 0 комментариев

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

На следующей неделе, 6 ноября, на Домской площади пройдёт акция протеста против решения о выходе из Стамбульской конвенции, сообщает LETA.

Возвращение денег за OIK: у бывшего политика Зариньша плохие новости

Важно 14:43

Важно 14:43

Важно 0 комментариев

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Инициатива по возвращению денег за OIK нереализуема, такое мнение высказал бывший политик Иварс Зариньш в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на канале tv3.lv.

Циклон над Латвией: прощальные дожди и сильный ветер

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

В последний день октября температура воздуха в Латвии поднимется до +8..+11 градусов, прогнозируют синоптики.

Стамбульская конвенция меня добила: Кулбергс объяснил свое неучастие в голосовании

Важно 14:29

Важно 14:29

Важно 0 комментариев

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Поздно вечером 30 октября в Сейме был принят закон о выходе Латвии из так называемой Стамбульской конвенции. Дискуссии проходили в повышенных тонах, и народным слугам пришлось работать на пределе физической выносливости. Как раскрывает Андрис Кулбергс (Объединённый список), серьёзным испытанием для него создала недавно перенесённая операция.

Кладовая солнца, или Болотный репортаж

Для настроения 14:13

Для настроения 0 комментариев

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

Прогулка с латвийским сталкером в затерянный мир, который скрывается от непосвящённых в Национальном парке Кемери, и куда без проводника не пробраться. 

