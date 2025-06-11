Решение последовало после технических сбоев, сопровождавших прошедшие выборы в самоуправления 2025 года. Проблемы возникли как в день голосования, так и в ходе досрочного голосования.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития не справились с организацией выборов, и призвал оценить степень ответственности должностных лиц.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня отстранила от должности директора агетства Йорена Лиопу. Сам Лиопа заявил, что необходимо переоценить подходы к реализации подобных проектов.

В агентстве подтвердили, что начата внутренняя проверка причин технических проблем, включая медленную работу системы сканирования бюллетеней. Проверка охватит всех участников процесса — от разработчиков и аудиторов до сотрудников, отвечавших за работу избирательной системы.

Саулите ранее заявила, что у комиссии не было оснований сомневаться в готовности системы. По её словам, при малейшем подозрении в её неисправности голосование было бы переведено на ручной подсчёт. Она также подчеркнула, что результаты выборов достоверны и корректны.