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Глава ЦИК подает в отставку. Она настаивает на достоверности итогов выборов (2)

© LETA 11 июня, 2025 10:39

Новости Латвии 2 комментариев

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Saulīte piedalās preses konferencē Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā pēc pašvaldību vēlēšanām, kurā informē par vēlēšanu norisi.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите объявила о намерении уйти в отставку. Об этом она заявила в среду на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений.

Решение последовало после технических сбоев, сопровождавших прошедшие выборы в самоуправления 2025 года. Проблемы возникли как в день голосования, так и в ходе досрочного голосования.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЦИК и Государственное агентство цифрового развития не справились с организацией выборов, и призвал оценить степень ответственности должностных лиц.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня  отстранила от должности директора агетства Йорена Лиопу. Сам Лиопа заявил, что необходимо переоценить подходы к реализации подобных проектов.

В агентстве подтвердили, что начата внутренняя проверка причин технических проблем, включая медленную работу системы сканирования бюллетеней. Проверка охватит всех участников процесса — от разработчиков и аудиторов до сотрудников, отвечавших за работу избирательной системы.

Саулите ранее заявила, что у комиссии не было оснований сомневаться в готовности системы. По её словам, при малейшем подозрении в её неисправности голосование было бы переведено на ручной подсчёт. Она также подчеркнула, что результаты выборов достоверны и корректны.

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