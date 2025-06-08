Глава Центризбиркома готова уйти в отставку, если признают ее вину в проблемах с подсчетом голосов — ЛТВ

В эфире Саулите рассказала, что, поскольку возникли проблемы с системой сканирования бюллетеней, обеспечиваемой Государственным агентством цифрового развития, было принято решение считать голоса вручную. Центризбирком решил, что все голоса должны быть подсчитаны до 13:00 в воскресенье, 8 июня.

"Увы, было доказано, что созданная Агентством цифрового развития платформа не работала на том уровне, на котором планировалось, поэтому было принято решение считать голоса вручную", - заявила Саулите.

Глава Центризбиркома считает, что необходимо "очень детальное расследование", чтобы выяснить все обстоятельства и понять, почему проблемы возникли. Пока причины их точно не ясны.

В ответ на вопрос, готова ли Саулите взять на себя ответственность и подать в отставку, она сказала - если будет признано, что Центризбирком не сделал все в рамках своей компетенции и такое решение принято, конечно, она это сделает.

Кроме того, Саулите принесла извинения избирателям и работникам избирательных участков и комиссий в связи с техническими сбоями.

"Все общество имеет право знать. Приношу извинения избирательным комиссиям и участкам. Этого технического сбоя никто не хотел, нужно было вложить гораздо больше времени, неизвестность была больше. Но голоса скоро будут подсчитаны", - сказала Саулите.