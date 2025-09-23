Глава Минобороны ФРГ о нарушениях РФ: Нужна сдержанность

"Расчет здесь таков: сначала спровоцировать НАТО, а в случае эскалации изобразить удивление и дискредитировать альянс", - сказал министр. По его мнению, Кремль недооценил то, насколько "согласованно, сдержанно и решительно" действует НАТО.

Реакция Германии и НАТО

Писториус отметил, что Германия почти ежегодно выделяет контингенты для миссий Air Policing по защите воздушного пространства в странах Балтии и в Румынии. По его словам, альянс продемонстрировал свою бдительность, когда в пятницу, 19 сентября, немецкие истребители Eurofighter были оперативно подняты в воздух после того, как три российских самолета нарушили воздушное пространство Эстонии.

"Наши пилоты прекрасно подготовлены и располагают широким спектром мер на случай подобных инцидентов. Они отразят любую угрозу для наших партнеров по НАТО, если того потребует ситуация. И главное - они ведут себя профессионально и не поддаются на провокации", - подчеркнул глава Минобороны.