Глава МАГАТЭ: военная активность вокруг Запорожской АЭС усиливается

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что нападения на Запорожскую атомную электростанцию участились.

Рафаэль Гросси сделал это, как сообщает информационное агентство ТАСС, после переговоров с Алексеем Лихачевым, главой российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

"Ситуация, как я уже говорил, беспрецедентная. Эксплуатация такой большой, крупнейшей в Европе атомной электростанции в центре зоны активных боевых действий", - сказал Гросси.

Гросси прибыл в Москву в пятницу, чтобы обсудить вопросы безопасности на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которую российские войска захватили в первые недели вторжения.

Глава МАГАТЭ заявил, что совместные усилия по обеспечению ядерной безопасности должны продолжаться, поскольку "военная активность вокруг АЭС продолжается, а в некоторых случаях даже усиливается".

В заявлении Росатома говорится, что Украина постоянно обстреливает город Энергодар, ближайший к АЭС населенный пункт.

Гросси отметил, что невозможно определить, какая из сторон несет ответственность за удары.

Лихачев тем временем подчеркнул "растущие риски" для ядерной безопасности Курской и Смоленской атомных электростанций.

"Вторжение ВСУ в Курскую область [несёт] соответствующие риски для Курской АЭС. Это десятки сбитых дронов, ракет на подлетах или в сторону Смоленской атомной электростанции, удар по энергетической инфраструктуре — все это, к сожалению, повышает риски ядерной безопасности, требует от нас соответствующих действий", - сказал глава Росатома.

"Это десятки сбитых беспилотников, ракеты на подлете или в направлении Смоленской АЭС, удар по энергетической инфраструктуре", - подчеркнул Лихачев.

Украинские войска заняли часть Курской области в августе прошлого года, чтобы предотвратить удары российских войск по территории Украины.

Во вторник Гросси посетил электрическую подстанцию в Киевской области и заявил, что повреждение ключевых объектов энергосистемы во время войны представляет угрозу для ядерной безопасности, поскольку может нарушить жизненно важные процедуры охлаждения атомных станций.

Международная поддержка Украины

Тем временем главный международный форум по привлечению военной поддержки для Украины впервые пройдет под эгидой не США, а другой страны, поскольку будущее поддержки Вашингтона в вооружении Киева остается неопределенным.

Контактная группа по обороне Украины - консорциум, включающий около 50 стран-партнеров, - была создана бывшим министром обороны США Ллойдом Остином для координации военной поддержки после российского вторжения.

Президент Дональд Трамп скептически относится к поддержке Украины, критикуя президента Владимира Зеленского. В январе он заявил, что его администрация уже провела "очень серьезные" переговоры с Россией о прекращении конфликта.

В пятницу Трамп сообщил журналистам, что планирует поговорить с обоими президентами.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе и, возможно, поговорю с президентом Путиным", - сказал Трамп.

"Я бы хотел, чтобы эта война закончилась", - подчеркнул американский лидер.

Великобритания проведет 26-е заседание контактной группы в среду, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.