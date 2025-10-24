Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Германия: угрозы от санкций США для «дочек» «Роснефти» нет

© Deutsche Welle 24 октября, 2025 14:51

Минэкономики ФРГ подтвердило DW, что немецкие "дочки" "Роснефти" не подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании. Их деятельность "не приносит доходов российскому государству", указали в ведомстве.

Санкционные меры США, ЕС и Великобритании в отношении России не должны быть направлены против дочерних компаний "Роснефти" в Германии, находящихся под управлением немецкого государства. Об этом сообщила в пятницу, 24 октября, представительница министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград (Susanne Ungrad) в ответ на письменный запрос DW.

По ее словам, санкции Евросоюза действуют только в отношении материнской российской компании, а ее "дочки" находятся под внешним управлением Федерального агентства по сетям.

"Их деятельность не может контролироваться из России и не приносит доходов российской материнской компании или российскому государству", - подчеркивается в ответе. "То же самое относится к нефтеперерабатывающим заводам и другим предприятиям, в которых участвуют немецкие дочерние компании "Роснефти" (в частности PCK Schwedt, Bayernoil и MiRo)", - уточнила Унград.

Федеральное правительство Германии также получило заверения от Лондона, что нахождение "Роснефти" в санкционном списке Великобритании не повлияет на немецкие дочерние компании, "которые смогут продолжать свою деятельность в обычном режиме", указали в Минэкономики ФРГ. Это касается и нефтеперерабатывающих заводов и других предприятий, в которых участвуют немецкие "дочки" "Роснефти".

Бюро применения финансовых санкций (OFSI) министерства финансов Соединенного Королевства обнародовало генеральную лицензию в этой связи, напомнила Унград. "Тем самым разъясняется, что сделки с местными дочерними компаниями, в частности с Rosneft Deutschland и нефтеперерабатывающим заводом PCK, по-прежнему разрешены и что включение российской материнской компании в санкционный список не влияет на их деятельность", - отметили в германском министерстве.

Речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После вторжения России в Украину власти ФРГ лишили "Роснефть" контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям. Право собственности сохранилось за "Роснефтью".

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

Соединенные Штаты 22 октября ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их группы компаний. Всего в списке 28 различных дочерних фирм "Роснефти" и шесть - "Лукойла". При этом ни Rosneft Deutschland, ни RN Refining & Marketing не значатся в перечне Минфина США.

