Генштаб ВСУ заявил об ударах по топливным предприятиям в России

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 16:35

Мир

«Для снижения наступательных возможностей российской армии и усложнения поставок горючего» был нанесен удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Ранее об этом уже сообщал источник Украинской службы Би-би-си. Глава Башкирии Радий Хабиров также сообщал об атаке беспилотников на «Газпром нефтехим Салават» и пожаре на заводе. 18 сентября предприятие уже атаковали дроны.

Генштаб ВСУ утверждает, что, по предварительной информации, в результате нового удара была повреждена установка первичной переработки нефти. «Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России», — сказано в пресс-релизе.

Украинские военные также утверждают, что ВСУ нанесли удар по «важным объектам в Волгоградской области», которые «задействованы в обеспечении» российской армии. Согласно заявлению, пожар был на нефтеперекачивающей станции «Кузьмичи-1», под удар попала и станция «Зензеватка».

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров утром заявил об отражении массированной атаки беспилотников на «объекты топливно-энергетической инфраструктуры». Он не сообщал об ударах по нефтеперекачивающим станциям — только о нарушении электроснабжения в селе Подкуйково.

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Важно 18:53

Важно

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Бизнес 18:47

Бизнес

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Важно 18:45

Важно

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

ЧП и криминал 18:41

ЧП и криминал

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

Важно 18:34

Важно

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 18:22

Важно

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

