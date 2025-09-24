Генштаб ВСУ заявил об ударах по топливным предприятиям в России

Ранее об этом уже сообщал источник Украинской службы Би-би-си. Глава Башкирии Радий Хабиров также сообщал об атаке беспилотников на «Газпром нефтехим Салават» и пожаре на заводе. 18 сентября предприятие уже атаковали дроны.

Генштаб ВСУ утверждает, что, по предварительной информации, в результате нового удара была повреждена установка первичной переработки нефти. «Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России», — сказано в пресс-релизе.

Украинские военные также утверждают, что ВСУ нанесли удар по «важным объектам в Волгоградской области», которые «задействованы в обеспечении» российской армии. Согласно заявлению, пожар был на нефтеперекачивающей станции «Кузьмичи-1», под удар попала и станция «Зензеватка».

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров утром заявил об отражении массированной атаки беспилотников на «объекты топливно-энергетической инфраструктуры». Он не сообщал об ударах по нефтеперекачивающим станциям — только о нарушении электроснабжения в селе Подкуйково.