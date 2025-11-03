На фото в её твите - магазин товаров для дома Jysk, по-видимому, расположенный в Иманте, видно, что он украшен рождественским декором, у входа в торговый зал стоит ёлка с игрушками. Но это ничуть не радует автора поста.

"Магазины в этом году совсем с ума посходили! Куда подевались День Лачплесиса и 18 ноября?" - жалуется она.

Довольно много людей отметились в комментариях, не обошла своим вниманием твит недовольной рижанки и депутат Рижской думы Лиана Ланга, написавшая: "Для них наши национальные праздники ничего не значат, их цель деятельности - коммерция. Она для лавок стоит выше уважения к нашим национальным государственным праздникам".

Другие пишут:

- А Мартынов день куда подевался?

- С каждым годом всё труднее на 11 и 18 ноября найти подходящие к празднику декоры для стола и для создания настроения. Даже красных и белых астр в магазинах всё меньше.

- Всё труднее это барахло распродать (ведь в Европе всё больше мусульман, они не будут покупать ёлки, снежинки и свечки в форме гномиков). Поэтому старое рождественское барахло достают уже в октябре. Ещё даже раньше пластмассовых тыкв и костюмов Бэтмена.

- Для них такие праздники не существуют. Потому что для их покупателей, чиновничества, такие праздники что были, что не были.

- Не будет в этом году, нечего тратить деньги на то, чем не заработать!

- На латвийских праздниках не срубить бабла, вот и всё!

- Только бы поныть...

- Их отмечают вне магазинов. Чем торговать в эти дни? Футболками с портретом Чаксте или Улманиса?

- У скандинавов нет Дня Лачплесиса и 18 ноября. Just saying.

- Владельцы - не граждане Латвии и не патриоты. У них свои деловые интересы. А лампочек в тёмные осенние месяцы никогда не может быть слишком много.

- Мне кажется, так уже пару лет. Это всё маркетинг, чтобы люди больше и дольше покупали всё ненужное. Американский вариант - на следующий день после Хэллоуина весь ассортимент меняется на рождественскую тематику!

- Я эту тенденцию наблюдала ещё в прошлом году. Аж зло берёт! Я не хочу уже в октябре думать о Рождестве! Я хочу красно-бело-красные цвета видеть весь ноябрь - и только потом рождественские блёстки!

- Кто виноват в том, что ты делаешь покупки в русской Иманте, где 60% русскоязычных?

- Если 18 ноября видишь в супермаркетах рождественские украшения, то близится Янов день (древняя латышская примета).