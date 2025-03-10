Где будем талию делать? Скандал с норвежскими костюмами на прыжках с трамплина

На чемпионате мира - 2025 по лыжным видам спорта в Тронхейме норвежских спортсменов обвинили в незаконных манипуляциях с костюмами перед прыжками с трамплина. Совместный протест против результатов сборной Норвегии подали команды Австрии, Словении и Польши. "Мы внесли изменения в костюмы, зная, что это нелегально. Мы жульничали. Мы пытались обмануть систему. Это недопустимо", - признал обман директор норвежской сборной Ян-Эрик Ольбу на встрече с прессой в воскресенье, 9 марта.

Как выяснилось, сервисная команда норвежцев усилила швы на костюмах прыгунов Мариуса Линнвика и Йоханна Андре Форфанга, что повысило жесткость экипировки и улучшило ее аэродинамические характеристики. По словам Ольбу, манипуляции с костюмами перед прыжками с большого трамплина были проведены без ведома спортсменов и только для этого конкретного соревнования.

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