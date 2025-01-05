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«Гаусс нас держит за идиотов?» Отменил 4670 рейсов из-за ремонта 3 самолётов, но при этом сдал 3 самолёта в аренду

la.lv 5 января, 2025 09:30

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На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что airBaltic останется без трех самолетов на летний сезон из-за внепланового технического обслуживания двигателей. В результате компания отменила 4 670 рейсов, что в общей сложности затронет около 67 000 пассажиров, пишет la.lv.

Рейсы будут отменены в связи с внеплановым техническим обслуживанием двигателя, проводимым производителем двигателей Pratt & Whitney. Несвоевременное техническое обслуживание двигателей повлияло и на парк самолетов Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic, вынудив ее скорректировать маршрутную сеть и расписание полетов на летний сезон со всех своих баз.

Пока все ясно, но сетевики заметили загадочное совпадение: в это же время Austrian Airlines объявила , что будет арендовать самолеты у airBaltic.

Авиакомпания Austrian Airlines планирует расширить свой флот к следующему летнему сезону 2025 года за счет трех самолетов Airbus A220-300, взятых в мокрый лизинг. Самолеты будут эксплуатироваться латвийской авиакомпанией airBaltic и призваны повысить гибкость и пропускную способность Austrian Airlines. «Таким образом, Austrian Airlines реагирует на растущий спрос на летние расписания и обеспечивает большее покрытие популярных маршрутов из Вены.

«Решение об использовании трех Airbus A220-300 с экипажем - это стратегический шаг Austrian Airlines, направленный на удовлетворение спроса летнего сезона. Договор мокрого лизинга означает, что airBaltic предоставляет не только самолеты, но и экипаж, техническое обслуживание и страхование. Таким образом, Austrian Airlines может предоставить дополнительные мощности в кратчайшие сроки без необходимости инвестировать в собственные самолеты или персонал.

«Самолеты, предоставленные airBaltic, будут использоваться на различных маршрутах из Вены, включая внутренние немецкие направления, такие как Берлин, Дюссельдорф и Франкфурт, а также международные направления, такие как Амстердам, Стокгольм и Рим-Фьюмичино. Также включены такие популярные курортные направления, как Ницца, Севилья и Салоники. Расширенное расписание позволяет Austrian Airlines реагировать на растущий спрос на праздничные и деловые рейсы.

"Для airBaltic, - говорится в публикации, -  это сотрудничество означает оптимальное использование ее парка самолетов вне напряженного времени полетов в Балтии». "Вне напряженного времени полетов"? В Австрии, видимо, и не знают об отмене 4670 рейсов!

Что думают люди?

"Эпично: 2 января AirBaltic сокращает маршруты и рейсы из-за нехватки 3 самолетов. В то же время Austrian Airlines объявляет, что возьмет в лизинг 3 самолета с экипажами у airBaltic. Гаусс, должно быть, считает нас и наше правительство идиотами,что скажешь В. Валайнис [министр экономики]"

 
"Похоже, пришло время признать, что подавляющее большинство денег налогоплательщиков не будет возвращено, что самое главное, чтобы IPO вообще состоялось или, по крайней мере, кто-то его купил (сократив убытки, взяв на себя среднесрочные обязательства по полетам из Латвии)".
 
"Ну, смотри, глупышка. Если мокрый лизинг позволяет зарабатывать больше, чем регулярные рейсы - надо брать".
 

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