«Фундамент стабильности — это долги» — экономист Bigbank

12 ноября, 2025

Европейский центральный банк решил оставить ставки без изменений, заявив, что инфляция удерживается вблизи целевого уровня 2 %. Но, по мнению главного экономиста Bigbank Рауля Эаметса, за видимой стабильностью скрываются долги, политическая неопределённость и приближающаяся волна новых заимствований.

«Европейская стабильность сегодня зиждется на долгах, а не на росте экономики», — подчёркивает Эаметс.
В Греции долг составляет 151 % ВВП, во Франции — 116 %, в Италии — 138 %, в Испании — 103 %, в Бельгии — 106 %. При этом Франция и Италия за последние 30 лет ни разу не имели сбалансированного бюджета. Исключением остаётся Ирландия, снизившая долг до 33 % ВВП после тяжёлого кризиса десять лет назад.

Рауль Эаметс отмечает, что Европу удерживают не экономические успехи, а политические компромиссы. Попытки сократить расходы или повысить налоги неминуемо вызывают кризисы. Даже Германия, долго считавшаяся примером бюджетной дисциплины, готовится к новым заимствованиям ради «зелёного» перехода и оборонных инвестиций.

Экономист не исключает, что ЕЦБ вскоре вновь начнёт печатать деньги через программу покупки активов. Это поможет сдержать долговую пирамиду — но приведёт к росту инфляции.

Для жителей Латвии это означает одно: инфляция может вернуться, пусть и не в прежних масштабах. Эксперты советуют подумать о защите сбережений — инвестировать в реальные активы, фонды или облигации, которые смогут «пережить» рост цен.

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст
Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»
«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты
80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

