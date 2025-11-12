«Фундамент стабильности — это долги» — экономист Bigbank

«Европейская стабильность сегодня зиждется на долгах, а не на росте экономики», — подчёркивает Эаметс.

В Греции долг составляет 151 % ВВП, во Франции — 116 %, в Италии — 138 %, в Испании — 103 %, в Бельгии — 106 %. При этом Франция и Италия за последние 30 лет ни разу не имели сбалансированного бюджета. Исключением остаётся Ирландия, снизившая долг до 33 % ВВП после тяжёлого кризиса десять лет назад.

Рауль Эаметс отмечает, что Европу удерживают не экономические успехи, а политические компромиссы. Попытки сократить расходы или повысить налоги неминуемо вызывают кризисы. Даже Германия, долго считавшаяся примером бюджетной дисциплины, готовится к новым заимствованиям ради «зелёного» перехода и оборонных инвестиций.

Экономист не исключает, что ЕЦБ вскоре вновь начнёт печатать деньги через программу покупки активов. Это поможет сдержать долговую пирамиду — но приведёт к росту инфляции.

Для жителей Латвии это означает одно: инфляция может вернуться, пусть и не в прежних масштабах. Эксперты советуют подумать о защите сбережений — инвестировать в реальные активы, фонды или облигации, которые смогут «пережить» рост цен.