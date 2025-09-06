Соединенные Штаты прекратят финансирование программы обучения и оснащения вооруженных сил стран Восточной Европы, которые могли бы оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Представители Пентагона уведомили об этом европейских дипломатов еще на прошлой неделе, сообщает в четверг, 4 сентября, издание Financial Times (FT).

Основными получателями средств были Эстония, Латвия и Литва

Как пишет FT, речь идет о программе министерства обороны США, подпадающей под действие раздела 333, в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. Расходы на нее должны быть одобрены Конгрессом США, однако администрация Дональда Трампа не запрашивала для программы дополнительного финансирования. Выделенные ранее средства будут доступны до конца сентября 2026 года, уточняет издание.

С 2018 по 2022 год на поддержку европейских партнеров Вашингтон потратил по этой программе 1,6 млрд долларов, что составило около 29% общемировых расходов в рамках раздела 333. Основными получателями средств были Эстония, Латвия и Литва.

Европейцы "ошеломлены" решением Трампа

Действия США обусловлены курсом Дональда Трампа на "переоценку и перераспределение" иностранной помощи, а также акцентом на то, что Европа должна брать на себя большую ответственность за собственную оборону, цитирует Financial Times представителя Белого дома.

По данным издания, присутствовавшие на встрече с представителями Пентагона европейские чиновники "были ошеломлены" новостью о прекращении финансирования. "Это вызывает большую обеспокоенность и неопределенность", - заявил в беседе с FT осведомленный о ходе переговоров источник.

Проект Baltic Security Initiative также под угрозой

Под угрозой оказалась и программа Baltic Security Initiative, созданная в 2020 году для усиления оборонных возможностей Эстонии, Латвии и Литвы. В 2024 году Конгресс США одобрил выделение 228 млн долларов на поддержку этой инициативы, однако в рамках нового бюджета Белый дом не подал запрос на продление финансирования - программа пересматривается, указывает FT.

Страны Балтии, имеющие сухопутную границу с Россией, регулярно сталкиваются с кибератаками, диверсиями и угрозами их критической инфраструктуре со стороны РФ. На фоне переговоров о мирном урегулировании войны в Украине в Европе все чаще звучат опасения, что президент России Владимир Путин не исключает вторжение на территорию одной из стран Балтии в течение ближайших лет. Сам Путин отрицает подобный сценарий.