Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

FT: США перестанут помогать армиям стран Балтии (1)

© Deutsche Welle 6 сентября, 2025 07:34

Выбор редакции 1 комментариев

Пентагон прекратит финансирование программы обучения и оснащения вооруженных сил стран Восточной Европы в связи с курсом президента США Дональда Трампа на "переоценку и перераспределение" иностранной помощи, пишет FT.

Соединенные Штаты прекратят финансирование программы обучения и оснащения вооруженных сил стран Восточной Европы, которые могли бы оказаться на передовой в случае конфликта с Россией. Представители Пентагона уведомили об этом европейских дипломатов еще на прошлой неделе, сообщает в четверг, 4 сентября, издание Financial Times (FT).

Основными получателями средств были Эстония, Латвия и Литва

Как пишет FT, речь идет о программе министерства обороны США, подпадающей под действие раздела 333, в рамках которой Пентагон тренирует и экипирует военнослужащих стран-союзниц по всему миру. Расходы на нее должны быть одобрены Конгрессом США, однако администрация Дональда Трампа не запрашивала для программы дополнительного финансирования. Выделенные ранее средства будут доступны до конца сентября 2026 года, уточняет издание.

С 2018 по 2022 год на поддержку европейских партнеров Вашингтон потратил по этой программе 1,6 млрд долларов, что составило около 29% общемировых расходов в рамках раздела 333. Основными получателями средств были Эстония, Латвия и Литва.

Европейцы "ошеломлены" решением Трампа

Действия США обусловлены курсом Дональда Трампа на "переоценку и перераспределение" иностранной помощи, а также акцентом на то, что Европа должна брать на себя большую ответственность за собственную оборону, цитирует Financial Times представителя Белого дома.

По данным издания, присутствовавшие на встрече с представителями Пентагона европейские чиновники "были ошеломлены" новостью о прекращении финансирования. "Это вызывает большую обеспокоенность и неопределенность", - заявил в беседе с FT осведомленный о ходе переговоров источник.

Проект Baltic Security Initiative также под угрозой

Под угрозой оказалась и программа Baltic Security Initiative, созданная в 2020 году для усиления оборонных возможностей Эстонии, Латвии и Литвы. В 2024 году Конгресс США одобрил выделение 228 млн долларов на поддержку этой инициативы, однако в рамках нового бюджета Белый дом не подал запрос на продление финансирования - программа пересматривается, указывает FT.

Страны Балтии, имеющие сухопутную границу с Россией, регулярно сталкиваются с кибератаками, диверсиями и угрозами их критической инфраструктуре со стороны РФ. На фоне переговоров о мирном урегулировании войны в Украине в Европе все чаще звучат опасения, что президент России Владимир Путин не исключает вторжение на территорию одной из стран Балтии в течение ближайших лет. Сам Путин отрицает подобный сценарий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать