Франция отзывает своего посла из Алжира и высылает 12 сотрудников алжирского консульства

Во вторник Франция объявила о высылке 12 алжирских дипломатических работников - на следующий день после того, как Алжир объявил о высылке такого же количества французских чиновников на фоне эскалации напряженности между двумя странами.

В понедельник Алжир заявил, что высылка 12 французов была вызвана арестом алжирского консульского работника французскими властями в связи с делом о похищении.

В заявлении, опубликованном во вторник, Елисейский дворец осудил "необоснованное" и "непонятное" решение, несмотря на то, что 12 французских чиновников покинули страну ранее в тот же день и возвращались во Францию.

"Алжирские власти берут на себя ответственность за жесткое ухудшение наших двусторонних отношений", - заявили в Париже, призвав Алжир "проявить ответственность" и "возобновить диалог".

Хотя этот виток напряженности возник совсем недавно, отношения между двумя сторонами особенно ухудшились с лета прошлого года.

Именно тогда Франция изменила свою позицию, поддержав план автономии Марокко для Западной Сахары, спорной территории, на которую претендует выступающий за независимость Фронт Полисарио, поддерживаемый Алжиром.

Общий разворот Парижа в сторону Рабата, касающийся как иммиграции, так и военного сотрудничества, также раздражает Алжир.

Напряженность достигла пика в ноябре, когда Алжир арестовал франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, откровенного критика исламизма и алжирского режима. Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения и обжалует приговор.

Обостряет ситуацию и миграционный кризис - Алжир систематически отказывается принимать своих граждан, высланных из Франции.

"Симметричная" высылка

Помимо того, что французские власти назвали "симметричной" высылкой 12 алжирских чиновников, посол Франции в Алжире Стефан Ромате был также отозван в Париж для консультаций, говорится в заявлении президентского дворца Франции, опубликованном во вторник.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала CNews во заявил, что "поистине неприемлемо, чтобы Франция стала игровой площадкой для алжирских служб". Министр также выразил мнение, что ответ Елисейского дворца в виде высылки 12 агентов "кажется абсолютно уместным".

Французская прокуратура по борьбе с терроризмом сообщила, что на прошлой неделе были арестованы три гражданина Алжира, которым были предъявлены обвинения в "похищении или произвольном задержании в связи с террористической деятельностью".