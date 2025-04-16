Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Франция отзывает своего посла из Алжира и высылает 12 сотрудников алжирского консульства

Euronews 16 апреля, 2025 10:15

Мир 0 комментариев

Франция дает "симметричный ответ" Алжиру, который в понедельник дал 48 часов 12 сотрудникам французского посольства на то, чтобы покинуть страну

Во вторник Франция объявила о высылке 12 алжирских дипломатических работников - на следующий день после того, как Алжир объявил о высылке такого же количества французских чиновников на фоне эскалации напряженности между двумя странами.

В понедельник Алжир заявил, что высылка 12 французов была вызвана арестом алжирского консульского работника французскими властями в связи с делом о похищении.

В заявлении, опубликованном во вторник, Елисейский дворец осудил "необоснованное" и "непонятное" решение, несмотря на то, что 12 французских чиновников покинули страну ранее в тот же день и возвращались во Францию.

"Алжирские власти берут на себя ответственность за жесткое ухудшение наших двусторонних отношений", - заявили в Париже, призвав Алжир "проявить ответственность" и "возобновить диалог".

Хотя этот виток напряженности возник совсем недавно, отношения между двумя сторонами особенно ухудшились с лета прошлого года.

Именно тогда Франция изменила свою позицию, поддержав план автономии Марокко для Западной Сахары, спорной территории, на которую претендует выступающий за независимость Фронт Полисарио, поддерживаемый Алжиром.

Общий разворот Парижа в сторону Рабата, касающийся как иммиграции, так и военного сотрудничества, также раздражает Алжир.

Напряженность достигла пика в ноябре, когда Алжир арестовал франко-алжирского писателя Буалема Сансаля, откровенного критика исламизма и алжирского режима. Он был приговорен к пяти годам тюремного заключения и обжалует приговор.

Обостряет ситуацию и миграционный кризис - Алжир систематически отказывается принимать своих граждан, высланных из Франции.

"Симметричная" высылка

Помимо того, что французские власти назвали "симметричной" высылкой 12 алжирских чиновников, посол Франции в Алжире Стефан Ромате был также отозван в Париж для консультаций, говорится в заявлении президентского дворца Франции, опубликованном во вторник.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в эфире телеканала CNews во заявил, что "поистине неприемлемо, чтобы Франция стала игровой площадкой для алжирских служб". Министр также выразил мнение, что ответ Елисейского дворца в виде высылки 12 агентов "кажется абсолютно уместным".

Французская прокуратура по борьбе с терроризмом сообщила, что на прошлой неделе были арестованы три гражданина Алжира, которым были предъявлены обвинения в "похищении или произвольном задержании в связи с террористической деятельностью".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать