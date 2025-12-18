Флот Венесуэлы пытается защитить танкеры после объявленной Трампом блокады, но много ли он может?

О «полной и тотальной» блокаде венесуэльских нефтяных танкеров Трамп объявил вечером 16 декабря. По его словам, страна «окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки», и давление будет нарастать до тех пор, пока Каракас «не вернет США нефть, землю и другие активы». Заявление прозвучало на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском бассейне: ранее США объясняли переброску сил и удары по судам борьбой с наркотрафиком. К середине ноября в регионе находилось около 15 тысяч американских военных.

При этом возможности Венесуэлы по военному сопровождению судов ограничены. По оценкам международных военных справочников, в составе венесуэльского флота — несколько фрегатов и корветов испанской и итальянской постройки, а также патрульные корабли и ракетные катера. Основу надводных сил составляют фрегаты типа «Лупо», введенные в строй еще в 1980-х годах, и более современные, но немногочисленные прибрежные корабли. Подводный флот представлен дизель-электрическими подлодками немецкого производства, часть которых находится в ремонте. Эксперты отмечают, что флот способен обеспечить ограниченное сопровождение танкеров в прибрежных водах, но не может на равных противостоять ВМС США в открытом море.

На этом фоне 17 декабря журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в рождественском обращении. Однако в коротком выступлении из Овального кабинета президент США тему Каракаса не затронул, сосредоточившись на миграции, наркотрафике, пошлинах и экономике.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после объявления блокады обвинил США в попытке смены режима и заявил о намерении защитить суверенитет и природные ресурсы страны. Каракас также обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать заседание для обсуждения «продолжительной агрессии США». По данным Reuters, встреча может состояться 23 декабря.

Ранее источники агентства сообщали, что Трамп во время телефонного разговора якобы предложил Мадуро безопасно покинуть страну вместе с семьей, дав на это неделю. После истечения срока США закрыли небо над Венесуэлой, а глава Белого дома заявил, что правление Мадуро «подходит к концу».