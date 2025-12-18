Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Флот Венесуэлы пытается защитить танкеры после объявленной Трампом блокады, но много ли он может?

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 10:48

Мир 0 комментариев

Венесуэла начала выводить нефтяные танкеры из своих портов под охраной военно-морского флота после объявленной президентом США Дональдом Трампом морской блокады, пишет The New York Times. По данным источников издания, несколько судов в сопровождении военных кораблей покинули восточное побережье страны в период с вечера 16 до утра 17 декабря. В Вашингтоне подтверждают, что отслеживают ситуацию, и рассматривают варианты дальнейших действий. NYT отмечает, что происходящее повышает риск прямого военного столкновения США и Венесуэлы.

О «полной и тотальной» блокаде венесуэльских нефтяных танкеров Трамп объявил вечером 16 декабря. По его словам, страна «окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки», и давление будет нарастать до тех пор, пока Каракас «не вернет США нефть, землю и другие активы». Заявление прозвучало на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском бассейне: ранее США объясняли переброску сил и удары по судам борьбой с наркотрафиком. К середине ноября в регионе находилось около 15 тысяч американских военных.

При этом возможности Венесуэлы по военному сопровождению судов ограничены. По оценкам международных военных справочников, в составе венесуэльского флота — несколько фрегатов и корветов испанской и итальянской постройки, а также патрульные корабли и ракетные катера. Основу надводных сил составляют фрегаты типа «Лупо», введенные в строй еще в 1980-х годах, и более современные, но немногочисленные прибрежные корабли. Подводный флот представлен дизель-электрическими подлодками немецкого производства, часть которых находится в ремонте. Эксперты отмечают, что флот способен обеспечить ограниченное сопровождение танкеров в прибрежных водах, но не может на равных противостоять ВМС США в открытом море.

На этом фоне 17 декабря журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле в рождественском обращении. Однако в коротком выступлении из Овального кабинета президент США тему Каракаса не затронул, сосредоточившись на миграции, наркотрафике, пошлинах и экономике.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после объявления блокады обвинил США в попытке смены режима и заявил о намерении защитить суверенитет и природные ресурсы страны. Каракас также обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать заседание для обсуждения «продолжительной агрессии США». По данным Reuters, встреча может состояться 23 декабря.

Ранее источники агентства сообщали, что Трамп во время телефонного разговора якобы предложил Мадуро безопасно покинуть страну вместе с семьей, дав на это неделю. После истечения срока США закрыли небо над Венесуэлой, а глава Белого дома заявил, что правление Мадуро «подходит к концу».

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

