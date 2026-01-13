Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Физики в растерянности: Вселенная может быть не симметричной, а… запутанной

Редакция PRESS 13 января, 2026 14:17

Наука 0 комментариев

Десятилетиями физики верили, что в основе мироздания лежит симметрия. Красота, порядок, идеальный баланс. Именно она объясняла, почему работают законы сохранения, почему энергия не возникает из ниоткуда и почему сама Вселенная выглядит устойчивой.

Но теперь всё чаще звучит тревожный вопрос: а что, если симметрия — не причина, а следствие?

Ряд новых исследований указывает на куда более странный фундамент реальности — квантовую запутанность. То самое «жутковатое» явление, при котором частицы остаются связанными, даже находясь на огромных расстояниях.

Раньше запутанность считалась побочным эффектом квантового мира. Теперь же физики всерьёз обсуждают:
➡️ пространство,
➡️ время,
➡️ частицы
➡️ и даже сами законы физики
могут возникать именно из неё.

Проще говоря, Вселенная может быть не идеально выстроенной геометрией, а сетью предельно плотных квантовых связей. А симметрия — лишь удобной иллюзией, которая появляется, когда эта сеть достигает экстремального порядка.

«Это даёт нам новый рычаг понимания реальности, — говорят теоретики. — Раньше мы даже не знали, откуда вообще берётся симметрия».

Если эта идея подтвердится, физике придётся пересобрать саму картину мира.
От красивой и понятной —
к странной, призрачной и почти неинтуитивной.

Вселенная в таком случае оказывается не «идеальной», а очарованно запутанной.
И, возможно, именно в этом — её настоящий порядок.

