Фицо грозит «перенять эстафету» в блокировании кредита Киеву

Словакия готова "перенять эстафету" Венгрии в блокировании кредита Европейского Союза Украине в размере 90 млрд евро, если партия действующего венгерского премьера Виктора Орбана проиграет парламентские выборы. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Я не наивен. Президент Украины в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц или полтора, то есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции", - сказал Фицо в видеообращении в соцсети Facebook в воскресенье, 8 марта. По его мнению, по истечении этого срока "уже не будет ни одного шанса на нефть с востока, разве что эстафету Венгрии примет кто-нибудь другой". Блокирование кредита стране, уже пятый год обороняющейся от российской военной агрессии, Фицо назвал "легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".

Парламентские выборы в Венгрии назначены 12 апреля. Согласно последним опросам, оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра опережает партию ФИДЕС Орбана примерно на 10 процентных пунктов.

Фицо будет предлагать ЕК услуги по ремонту "Дружбы"

Словацкий премьер также сообщил, что на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 10 марта поднимет вопрос о возобновлении работы нефтепровода "Дружба". В частности, Фицо планирует предложить Венгрии услуги по ремонту трубопровода, если "нужно затянуть какой-нибудь винт". Кроме того глава правительства Словакии припомнил слова украинского президента Владимира Зеленского передать контакты Орбана Вооруженным силам Украины, и заявил, что это "пересекает все красные линии".

21 февраля Венгрия заблокировала пакет помощи ЕС Украине и очередной пакет санкций Евросоюза против РФ, которые планировалось одобрить к четвертой годовщине начала вторжения РФ в Украину. Кроме того, Будапешт объявил о приостановке поставок дизельного топлива Украине.

Спустя сутки Роберт Фицо пригрозил остановить аварийные поставки электроэнергии Украине, если та не возобновит поставки нефти в Словакию. 3 марта венгерский премьер Виктор Орбан потребовал от Еврокомиссии повлиять на Украину для возобновления транзита нефти, который прекратился в конце января из-за повреждения инфраструктуры в результате российских обстрелов. 5 марта он же заявил, что не пойдет ни на один из компромиссов с Украиной и закончит "украинскую блокаду" нефтепровода "Дружба" силой.

Зеленский пригласил Фицо в Киев

Владимир Зеленский 27 февраля провел с Робертом Фицо телефонный разговор, в ходе которого пригласил словацкого премьера в Украину "для обсуждения всех актуальных вопросов". Реакции Фицо на приглашение не последовало.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее объяснил прекращение поставок нефти тем, что Венгрия замалчивает факт российского удара по участку трубопровода "Дружба" на украинской территории. По версии Киева, в результате этого удара были повреждены насосные станции на западе Украины. В ответ Будапешт заявил, что украинская сторона якобы отключила электроснабжение на этом участке трубопровода.

Reuters: Заблокирован и экспорт украинской сырой нефти

Как сообщило ранее агентство Reuters, из-за ситуации вокруг нефтепровода заблокированы не только российские поставки по нему, но и экспорт украинской сырой нефти. Ранее Киев использовал "Дружбу" для транспортировки сырья в Евросоюз, сообщили агентству три источника. Остановка поставок лишает Украину доходов, необходимых для покрытия дефицита бюджета и может вынудить Киев прекратить добычу собственной нефти, передало Reuters.

В середине февраля правительство Словакии объявило "чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли" из-за прекращения поставок по нефтепроводу "Дружба". Государство выделит братиславскому нефтеперерабытывающему заводу (НПЗ)