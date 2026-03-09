Фитнес индустрия годами морочила нам голову? Эксперты раскрыли простой секрет здоровья

Знакомо? Интернет и соцсети буквально завалены такими «сенсационными» советами о здоровье и фитнесе. Но эксперты говорят: чаще всего за громкими обещаниями скрывается обычный маркетинг.

Автор книги Everything Fat Loss Бен Карпентер отмечает простой признак сомнительных советов: если кто-то утверждает, что открыл «революционный» способ похудеть или стать здоровее, стоит насторожиться.

«То, что действительно работает в фитнесе, обычно совсем не революционно», - говорит он.

Иногда самые простые методы оказываются самыми эффективными. Например, одна из тренировочных программ, разработанная для ВВС Канады еще в 1950-е годы, до сих пор считается вполне актуальной.

Речь идет о системе коротких ежедневных тренировок продолжительностью около 12 минут. Упражнения начинаются с легкого уровня и постепенно усложняются по мере роста физической формы. При этом задействуются разные группы мышц и поддерживается подвижность тела.

Интересно, что именно эту систему тренировок, по собственному признанию, многие годы использует актриса Хелен Миррен. По ее словам, она помогает «очень мягко привести тело в форму».

Физиотерапевт Алекс Моррелл также считает, что люди часто ищут сложные решения там, где работают простые вещи. Когда речь идет, например, о боли в спине, он советует укреплять мышцы, следить за образом жизни и снижать уровень стресса.

Иногда достаточно простого дыхательного упражнения: десять спокойных вдохов через нос - пять секунд на вдох и пять секунд на выдох.

По словам специалиста, многие недооценивают базовые факторы здоровья: питание, сон, уровень стресса и достаточное количество воды.

«Люди забывают, что именно эти вещи лежат в основе всего», - объясняет Моррелл.

Отдельная тема - пищевые добавки. Социальные сети нередко обещают чудо-таблетки, способные буквально преобразить здоровье. Однако эксперты предупреждают: универсальной добавки, которая подойдет всем, просто не существует.

Некоторые витамины могут быть полезны определенным группам людей. Например, витамин B12 часто рекомендуют веганам, витамин D - жителям стран с недостатком солнца, а омега-3 тем, кто редко ест жирную рыбу.

Но в большинстве случаев специалисты советуют начинать с более простых вещей: наладить питание, режим сна и уровень физической активности.

Диетолог Вассилики Синопулу отмечает, что прежде чем тратить деньги на добавки, стоит сначала обратить внимание на образ жизни.

А нутрициолог Эми Леки говорит прямо: «Компании, которые продают добавки, зарабатывают на этом деньги. Но природа обычно знает лучше».

По ее словам, добавки могут быть полезны, но только если они подобраны по результатам анализов и реальных потребностей организма.

Именно поэтому эксперты советуют относиться к громким обещаниям в фитнес индустрии с осторожностью. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.

А иногда для здоровья достаточно самых простых вещей: немного больше движения, нормальный сон и всего 12 минут упражнений в день!