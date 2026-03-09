Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Фитнес индустрия годами морочила нам голову? Эксперты раскрыли простой секрет здоровья

Редакция PRESS 9 марта, 2026 09:13

Азбука здоровья 0 комментариев

«Не ешьте ЭТО, если хотите плоский живот!»
«Перестаньте делать ЭТО упражнение, иначе появится целлюлит!»

Знакомо? Интернет и соцсети буквально завалены такими «сенсационными» советами о здоровье и фитнесе. Но эксперты говорят: чаще всего за громкими обещаниями скрывается обычный маркетинг.

Автор книги Everything Fat Loss Бен Карпентер отмечает простой признак сомнительных советов: если кто-то утверждает, что открыл «революционный» способ похудеть или стать здоровее, стоит насторожиться.

«То, что действительно работает в фитнесе, обычно совсем не революционно», - говорит он.

Иногда самые простые методы оказываются самыми эффективными. Например, одна из тренировочных программ, разработанная для ВВС Канады еще в 1950-е годы, до сих пор считается вполне актуальной.

Речь идет о системе коротких ежедневных тренировок продолжительностью около 12 минут. Упражнения начинаются с легкого уровня и постепенно усложняются по мере роста физической формы. При этом задействуются разные группы мышц и поддерживается подвижность тела.

Интересно, что именно эту систему тренировок, по собственному признанию, многие годы использует актриса Хелен Миррен. По ее словам, она помогает «очень мягко привести тело в форму».

Физиотерапевт Алекс Моррелл также считает, что люди часто ищут сложные решения там, где работают простые вещи. Когда речь идет, например, о боли в спине, он советует укреплять мышцы, следить за образом жизни и снижать уровень стресса.

Иногда достаточно простого дыхательного упражнения: десять спокойных вдохов через нос - пять секунд на вдох и пять секунд на выдох.

По словам специалиста, многие недооценивают базовые факторы здоровья: питание, сон, уровень стресса и достаточное количество воды.

«Люди забывают, что именно эти вещи лежат в основе всего», - объясняет Моррелл.

Отдельная тема - пищевые добавки. Социальные сети нередко обещают чудо-таблетки, способные буквально преобразить здоровье. Однако эксперты предупреждают: универсальной добавки, которая подойдет всем, просто не существует.

Некоторые витамины могут быть полезны определенным группам людей. Например, витамин B12 часто рекомендуют веганам, витамин D - жителям стран с недостатком солнца, а омега-3 тем, кто редко ест жирную рыбу.

Но в большинстве случаев специалисты советуют начинать с более простых вещей: наладить питание, режим сна и уровень физической активности.

Диетолог Вассилики Синопулу отмечает, что прежде чем тратить деньги на добавки, стоит сначала обратить внимание на образ жизни.

А нутрициолог Эми Леки говорит прямо: «Компании, которые продают добавки, зарабатывают на этом деньги. Но природа обычно знает лучше».

По ее словам, добавки могут быть полезны, но только если они подобраны по результатам анализов и реальных потребностей организма.

Именно поэтому эксперты советуют относиться к громким обещаниям в фитнес индустрии с осторожностью. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, возможно, так оно и есть.

А иногда для здоровья достаточно самых простых вещей: немного больше движения, нормальный сон и всего 12 минут упражнений в день!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать