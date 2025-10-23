Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 23. Октября Завтра: Daina, Dainida, Dainis
Доступность

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

© Deutsche Welle 23 октября, 2025 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

Страны Европейского Союза официально утвердили 19-й пакет санкций против России за войну против Украины. Новый пакет включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило председательство Дании в Совете ЕС утром в четверг, 23 октября.

Ранее, в среду вечером, государства-члены уже согласовали документ после того, как Словакия сняла свои возражения. "Это значительный пакет, который бьет по основным источникам дохода России за счет новых энергетических, финансовых и торговых мер", - говорится в заявлении председательства, которое приводит агентство Reuters.

Запрет на СПГ вступит в силу поэтапно

Согласно решению ЕС, краткосрочные контракты на поставку российского СПГ прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные - с 1 января 2027 года. Полный запрет вводится на год раньше, чем предусматривала дорожная карта Еврокомиссии по отказу от российских ископаемых энергоносителей.

В пакет также включен новый механизм, ограничивающий передвижение российских дипломатов по территории ЕС.

Меры против банков и криптобирж

"Пакет включает санкции против российских банков, криптовалютных бирж, а также организаций в Индии и Китае. ЕС ограничивает перемещения российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину становится все труднее финансировать эту войну", - написала в своем микроблоге на платформе Х верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что запрет на импорт СПГ - важный шаг на пути к полному отказу ЕС от российской энергетики. "Вместе с новыми санкциями США это окажет серьезное влияние на российскую экономику", - указал он в Х, комментируя введение новых ограничительных мер Евросоюза.

Под санкциями - 117 судов "теневого флота"

Как следует из документов, опубликованных в официальном журнале ЕС, в санкционный реестр включены еще 117 судов из российского "теневого флота" и 45 организаций из России, Гонконга, Китая, Индии, Таиланда. В их числе оказался автопроизводитель "Соллерс", который расположен в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В рамках нового пакета санкций наложен запрет на транзакции с НПО "Истина", "Абсолют Банком", "МТС Банком", "Альфа-Банком" и "Земским банком", ограничения вступят в силу 12 ноября.

Под персональные санкции подпали председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан и гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко (оба - из Беларуси).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 7 минут назад
Пива в Латвии стало меньше на 10%
Bitnews.lv 29 минут назад
Завтра будет самый тёплый день недели
Bitnews.lv 33 минуты назад
Крупнейшие больницы Латвии рискуют остаться без средств к концу года
Bitnews.lv 53 минуты назад
Прибыль Linas Agro выросла почти втрое
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Бельгия: можно и без правительства
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: наркоторговцы прибывают из Швеции
Sfera.lv 2 дня назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Читать
Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Читать

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Читать

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Читать

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Читать

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

Читать