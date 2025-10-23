Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Страны Европейского Союза официально утвердили 19-й пакет санкций против России за войну против Украины. Новый пакет включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщило председательство Дании в Совете ЕС утром в четверг, 23 октября.

Ранее, в среду вечером, государства-члены уже согласовали документ после того, как Словакия сняла свои возражения. "Это значительный пакет, который бьет по основным источникам дохода России за счет новых энергетических, финансовых и торговых мер", - говорится в заявлении председательства, которое приводит агентство Reuters.

Запрет на СПГ вступит в силу поэтапно

Согласно решению ЕС, краткосрочные контракты на поставку российского СПГ прекратят действие через шесть месяцев, а долгосрочные - с 1 января 2027 года. Полный запрет вводится на год раньше, чем предусматривала дорожная карта Еврокомиссии по отказу от российских ископаемых энергоносителей.

В пакет также включен новый механизм, ограничивающий передвижение российских дипломатов по территории ЕС.

Меры против банков и криптобирж

"Пакет включает санкции против российских банков, криптовалютных бирж, а также организаций в Индии и Китае. ЕС ограничивает перемещения российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации. Путину становится все труднее финансировать эту войну", - написала в своем микроблоге на платформе Х верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что запрет на импорт СПГ - важный шаг на пути к полному отказу ЕС от российской энергетики. "Вместе с новыми санкциями США это окажет серьезное влияние на российскую экономику", - указал он в Х, комментируя введение новых ограничительных мер Евросоюза.

Под санкциями - 117 судов "теневого флота"

Как следует из документов, опубликованных в официальном журнале ЕС, в санкционный реестр включены еще 117 судов из российского "теневого флота" и 45 организаций из России, Гонконга, Китая, Индии, Таиланда. В их числе оказался автопроизводитель "Соллерс", который расположен в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В рамках нового пакета санкций наложен запрет на транзакции с НПО "Истина", "Абсолют Банком", "МТС Банком", "Альфа-Банком" и "Земским банком", ограничения вступят в силу 12 ноября.

Под персональные санкции подпали председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан и гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко (оба - из Беларуси).