В Евросоюзе утвердили создание оборонного фонда Security Action for Europe (SAFE) объемом 150 млрд евро, говорится в заявленииСовета ЕС, опубликованном во вторник, 27 мая.

Из пресс-релиза следует, что новый фонд будет "поддерживать те государства-члены, которые желают инвестировать в оборонное промышленное производство посредством совместных закупок" и финансировать "срочные и крупномасштабные инвестиции в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу".

"Цель состоит в том, чтобы увеличить производственные мощности, обеспечить наличие оборонного оборудования в случае необходимости и устранить существующие пробелы в потенциале, что в конечном итоге укрепит общую обороноспособность ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, SAFE позволит Евросоюзу продолжать поддерживать Украину, "включив ее оборонную промышленность в этот инструмент с самого начала".

Согласно опубликованному плану, деньги из фонда будут выделяться заинтересованным государствам-членам по запросу в форме долгосрочных кредитов по "конкурентоспособным" ставкам. При этом получатели ссуд должны будут проводить общие закупки с участием хотя бы двух других стран.