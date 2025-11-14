Европа пережимает правила по крипте и рискует остаться на обочине

Но если эти ограничения введут, получится не защита, а изоляция.

Мир уже живёт в долларовой криптоэкономике: 99 процентов оборота — в USD. Это не потому что евро плохой, а потому что доллар давно стал главной валютой онлайн торговли.

ЕС вроде бы хочет создать собственные евро-стейблкоины, но придумал для них такие жёсткие правила, что они просто неконкурентоспособны. Нужно держать большие резервы в банках ЕС, работать сразу с кучей фондов, проходить дорогие проверки. В итоге американские монеты удобнее, быстрее и дешевле, а европейские — сложные и дорогие.

Запретить мировым компаниям выпускать одинаковые стейблкоины в ЕС и за его пределами — значит сказать рынку: «живите без нас».

А рынок без Европы прекрасно проживёт. Это ЕС потеряет ликвидность, скорость и инновации.

17 ноября в Европарламенте как раз будут обсуждать этот вопрос.

Если политики не снимут ограничения, ЕС рискует остаться на обочине мира, который уже строится вокруг быстрых цифровых денег.

И главная мысль простая:

стейблкоины — не враги евро, а шанс не отстать от будущего.