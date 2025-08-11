Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Европа может заблокировать новый пакт Молотова — Риббентропа»: Пабрикс

© Lsm.lv 11 августа, 2025 14:10

Важно

«Если Трамп договорится [о перемирии] на условиях Путина, будет ясно, что это не последняя война в Европе. Да и война с Украиной тоже не закончится. Ведь Путин не тот человек, на чьи слова можно положиться», — так перспективы ожидаемых переговоров президентов США и РФ оценил директор аналитического центра Northern Europe Policy Centre, доктор политологии, экс-министр обороны и иностранных дел Латвии Артис Пабрикс, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на передачу «Домская площадь» ЛР4.

«Я не думаю, что в пятницу на Аляске что-то хорошее получится. Путин и Трамп вдвоем, без Украины, не смогут остановить войну.  Заявления об обмене территориями, которые сейчас исходят от некоторых американских политиков и обозревателей, звучат абсолютно цинично. Это же обмен украинских территорий на украинские территории. Как в анекдоте про то, как в концлагере барак номер 2 меняется бельем с бараком номер 4», — заявляет Пабрикс.

«Без Украины и Европы мира не будет. Можно достичь перемирия, продавая Украину, но потом конфликт будет углубляться. Ведь суть этого конфликта — империалистические амбиции России, и пока мы не уймем эти амбиции, для Европы всегда будет оставаться угроза войны», — подчеркивает специалист.

Эксперт считает, что нежелание Трампа «нажать» на Путина может быть обусловлено разными причинами: «Возможно, играя в эту позитивную политику с Россией, США хотят отвлечь Россию от сотрудничества с Китаем. Ведь именно Китай — главный конкурент США. А, возможно, там есть какие-то вещи на персональном уровне - например, у российских спецслужб может быть какой-то способ надавить на Трампа».

По мнению Пабрикса, Европа могла бы играть более активную роль в разрешении этого конфликта. «Многие лидеры, политики и европейские медиа придерживаются позиции наблюдателя. Они сидят на балконе и смотрят: а что Америка будет делать? Я думаю, что Европа со своей экономической мощью (а это 17 процентов мировой экономики) могла бы говорить громче. Она могла заявить, что будет поставлять Украине экономическую помощь, оружие. Но она этого не делает», — отмечает он.

Пабрикс убежден, что Европа может противостоять РФ и без поддержки США: «Даже если Трамп договорится с Путиным и подпишет что-то вроде нового пакта Молотова и Риббентропа, Европа может это заблокировать. Да и на военном уровне Европа может справиться с Россией одна, без Америки. Но для этого у Европы должны быть время и политическая воля. Сейчас Россия не может напасть на Европу и победить. Она ведь и с Украиной не сможет справиться. Однако, Европа должна понимать, что угроза войны со стороны России будет нарастать, поэтому мы должны укреплять свою оборону».

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
162 реакций
162 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать