«Европа может заблокировать новый пакт Молотова — Риббентропа»: Пабрикс

«Я не думаю, что в пятницу на Аляске что-то хорошее получится. Путин и Трамп вдвоем, без Украины, не смогут остановить войну. Заявления об обмене территориями, которые сейчас исходят от некоторых американских политиков и обозревателей, звучат абсолютно цинично. Это же обмен украинских территорий на украинские территории. Как в анекдоте про то, как в концлагере барак номер 2 меняется бельем с бараком номер 4», — заявляет Пабрикс.

«Без Украины и Европы мира не будет. Можно достичь перемирия, продавая Украину, но потом конфликт будет углубляться. Ведь суть этого конфликта — империалистические амбиции России, и пока мы не уймем эти амбиции, для Европы всегда будет оставаться угроза войны», — подчеркивает специалист.

Эксперт считает, что нежелание Трампа «нажать» на Путина может быть обусловлено разными причинами: «Возможно, играя в эту позитивную политику с Россией, США хотят отвлечь Россию от сотрудничества с Китаем. Ведь именно Китай — главный конкурент США. А, возможно, там есть какие-то вещи на персональном уровне - например, у российских спецслужб может быть какой-то способ надавить на Трампа».

По мнению Пабрикса, Европа могла бы играть более активную роль в разрешении этого конфликта. «Многие лидеры, политики и европейские медиа придерживаются позиции наблюдателя. Они сидят на балконе и смотрят: а что Америка будет делать? Я думаю, что Европа со своей экономической мощью (а это 17 процентов мировой экономики) могла бы говорить громче. Она могла заявить, что будет поставлять Украине экономическую помощь, оружие. Но она этого не делает», — отмечает он.

Пабрикс убежден, что Европа может противостоять РФ и без поддержки США: «Даже если Трамп договорится с Путиным и подпишет что-то вроде нового пакта Молотова и Риббентропа, Европа может это заблокировать. Да и на военном уровне Европа может справиться с Россией одна, без Америки. Но для этого у Европы должны быть время и политическая воля. Сейчас Россия не может напасть на Европу и победить. Она ведь и с Украиной не сможет справиться. Однако, Европа должна понимать, что угроза войны со стороны России будет нарастать, поэтому мы должны укреплять свою оборону».