Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Следователи установили, что компания искусственно продвигала собственные сервисы и ограничивала доступ конкурентов к рекламным инструментам.

В Google заявили, что решение обжалуют. Представители компании настаивают: бизнес в Европе не пострадал, а новые правила только навредят издателям и рекламодателям.

Это один из крупнейших штрафов в истории ЕС против Google. Ранее корпорация уже выплатила 4,12 млрд евро за нарушения, связанные с операционной системой Android.

Теперь у Google есть 60 дней, чтобы показать Еврокомиссии, как именно он изменит свою работу. В Брюсселе ожидают, что компания:

прекратит практику искусственного продвижения собственных сервисов;

обеспечит равный доступ другим участникам рынка;

представит детальный план реформ в рекламных технологиях.