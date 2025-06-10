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Еврокомиссия огласила детали нового пакета санкций против России

© Deutsche Welle 10 июня, 2025 17:53

Мир 0 комментариев

Scapix/REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

В проекте новых штрафных мер Еврокомиссия предлагает ввести санкции против газопроводов "Северный поток" и снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

Европейская комиссия предлагает в рамках 18-го пакета санкций, введенных против России за ее войну в Украине, запретить любые транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2": ни один оператор Евросоюза не может участвовать в этих проектах напрямую либо косвенно. Об этом сообщили журналистам в Брюсселе во вторник, 10 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Кроме того, предложено включить в санкционный список ЕС еще 77 танкеров российского "теневого флота", в результате чего общее число судов, подпадающих под ограничения, превысит 400 единиц.

В новый пакет включены также санкции против еще 22 российских банков (отключение от системы SWIFT) и Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым - участником переговоров между Россией и США.

Помимо этого, в санкционные списки будут внесены еще 22 российские и иностранные компании, которые оказывают поддержку вооруженным силам РФ. Среди них - предприятия в Беларуси и Китае. По словам фон дер Ляйен, ограничительные меры коснутся и всей цепочки поставок для производства беспилотников, чтобы лишить Москву любого доступа к европейским технологиям в этой сфере.

Снижение потолка цен на нефть до 45 долларов

В числе предложений содержатся и снижение потолока цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за один баррель, а также запрет на импорт переработанных нефтепродуктов на основе российской нефти. Для утверждения нового ограничения цены на нефть необходимо единство среди стран "Группы семи" (G7). "Если эти шаги будут предприняты совместно с мерами США, это резко увеличит общее воздействие наших санкций", - сказала фон дер Ляйен несколькими днями ранее.

Европейский Союз стремится к достижению консенсуса с "большой семеркой", и в частности с США, в вопросе о понижении ценового потолка на нефть, вновь подчеркнула глава Еврокомиссии. Следующая дискуссия на эту тему состоится на саммите G7 в Канаде, который пройдет 15-16 июня.

"Я исхожу из того, что мы примем эти меры вместе с "большой семеркой": мы вместе с ними начали этот процесс и хотелось бы продолжать его совместно", - ответила фон дер Ляйен на вопрос журналистов на пресс-конференции. По ее словам, Брюссель и Вашингтон ведут диалог на эту тему, а сама глава Еврокомиссии несколько раз общалась с сенатором Линдси Грэмом, который предложил ввести "сокрушительный пакет" санкций США против России. "Я уверена, что мы достигнем этой цели", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

В свете дипломатических усилий, направленных на достижение прекращения огня в Украине, стало очевидно, что "цель России - не мир", а сила - "единственный язык, который понимает Россия", добавила глава Еврокомиссии. "Эта война должна закончиться, Россия должна сесть за стол переговоров с серьезным предложением", - подытожила она.

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