Еврокомиссия недовольна Facebook и Instagram — Цукербергу снова угрожают миллиардным штрафом

24 октября, 2025 16:33

Наука и технологии 0 комментариев

LETA

Еврокомиссия объявила, что цифровые платформы Facebook, Instagram и TikTok нарушили положения Акта о цифровых услугах. В предварительном заключении указано, что компании не выполняют требования по обеспечению исследователей адекватным доступом к данным и не предоставляют пользователям простых инструментов для жалоб на нелегальный контент.

«Процедуры слишком сложные и ограничивают возможности проверки того, насколько пользователи, особенно несовершеннолетние, защищены от незаконного контента», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

В отчёте отмечается, что Meta (владелец Facebook и Instagram) установила чрезмерно запутанные механизмы подачи жалоб. Пользователи вынуждены проходить несколько этапов, а при обжаловании блокировок не могут прикладывать объяснения или доказательства. Еврокомиссия также считает, что компания не выполнила обязательство по созданию понятного инструмента для исследователей, желающих получить доступ к внутренним данным.

Meta и TikTok получили право представить письменные объяснения или внести изменения в свои системы. Если Еврокомиссия подтвердит нарушения, компании могут быть признаны несоответствующими требованиям Акта о цифровых услугах, что повлечёт штраф до 6% от их глобального годового оборота. Для Meta это сумма, исчисляемая миллиардами евро.

«Если результаты проверки подтвердятся, Комиссия примет юридически обязательное решение о несоблюдении DSA», — пояснили в пресс-службе ЕК.
Параллельно Еврокомиссия продолжает расследование в отношении Snapchat и YouTube — по тем же вопросам прозрачности и защиты несовершеннолетних пользователей.

Digital Services Act требует, чтобы крупные платформы ЕС обеспечивали независимым исследователям доступ к данным для анализа системных рисков, а пользователям — простые и прозрачные процедуры жалоб. Именно эти пункты, по мнению Еврокомиссии, Meta не выполнила.

Претензии Еврокомиссии выглядят вполне обоснованными. Жалобу на контент в Facebook сегодня действительно трудно подать — интерфейс запутан, инструкции разбросаны, а ответы часто приходят автоматически. Даже опытный пользователь не всегда понимает, дошла ли жалоба и можно ли обжаловать решение модератора.

Тем не менее нельзя не заметить и политический подтекст. Каждое новое расследование против крупных платформ сопровождается обещаниями «обеспечить прозрачность» и «защитить пользователей», но на фоне растущего дефицита бюджета ЕС такие дела дают Брюсселю дополнительный финансовый рычаг.

Штраф до 6% от глобального оборота — это не просто дисциплинарная мера. Это инструмент давления, который всё чаще напоминает налог на цифровых гигантов.

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы "Dzeltenie pastnieki" Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию "Privātā Dzīve" музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

