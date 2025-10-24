Еврокомиссия недовольна Facebook и Instagram — Цукербергу снова угрожают миллиардным штрафом

«Процедуры слишком сложные и ограничивают возможности проверки того, насколько пользователи, особенно несовершеннолетние, защищены от незаконного контента», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

В отчёте отмечается, что Meta (владелец Facebook и Instagram) установила чрезмерно запутанные механизмы подачи жалоб. Пользователи вынуждены проходить несколько этапов, а при обжаловании блокировок не могут прикладывать объяснения или доказательства. Еврокомиссия также считает, что компания не выполнила обязательство по созданию понятного инструмента для исследователей, желающих получить доступ к внутренним данным.

Meta и TikTok получили право представить письменные объяснения или внести изменения в свои системы. Если Еврокомиссия подтвердит нарушения, компании могут быть признаны несоответствующими требованиям Акта о цифровых услугах, что повлечёт штраф до 6% от их глобального годового оборота. Для Meta это сумма, исчисляемая миллиардами евро.

«Если результаты проверки подтвердятся, Комиссия примет юридически обязательное решение о несоблюдении DSA», — пояснили в пресс-службе ЕК.

Параллельно Еврокомиссия продолжает расследование в отношении Snapchat и YouTube — по тем же вопросам прозрачности и защиты несовершеннолетних пользователей.

Digital Services Act требует, чтобы крупные платформы ЕС обеспечивали независимым исследователям доступ к данным для анализа системных рисков, а пользователям — простые и прозрачные процедуры жалоб. Именно эти пункты, по мнению Еврокомиссии, Meta не выполнила.

Претензии Еврокомиссии выглядят вполне обоснованными. Жалобу на контент в Facebook сегодня действительно трудно подать — интерфейс запутан, инструкции разбросаны, а ответы часто приходят автоматически. Даже опытный пользователь не всегда понимает, дошла ли жалоба и можно ли обжаловать решение модератора.

Тем не менее нельзя не заметить и политический подтекст. Каждое новое расследование против крупных платформ сопровождается обещаниями «обеспечить прозрачность» и «защитить пользователей», но на фоне растущего дефицита бюджета ЕС такие дела дают Брюсселю дополнительный финансовый рычаг.

Штраф до 6% от глобального оборота — это не просто дисциплинарная мера. Это инструмент давления, который всё чаще напоминает налог на цифровых гигантов.