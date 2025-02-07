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Еврокомиссия намерена решить проблему чрезмерного туризма в странах ЕС

Euronews 7 февраля, 2025 17:08

Мир 0 комментариев

Первый еврокомиссар по транспорту и туризму объявил на конференции Destination Europe в Брюсселе в четверг о начале широких консультаций с целью разработки стратегии устойчивого туризма.

"Мы видим, как жители протестуют против переполненности городов, стоимости жилья и экологической нагрузки на некоторых основных туристических направлениях", - сказал Апостолос Цицикостас в интервью Euronews во время саммита, со-организатором которого стала Европейская комиссия по туризму.

"Я отношусь к этому очень серьезно", - сказал Цицикостас, имея в виду, прежде всего, выступления против чрезмерного туризма в Испании.

"Я буду взаимодействовать со всеми пострадавшими местными властями и гражданским обществом, чтобы понять, что и как должен делать ЕС, поделиться передовым опытом, собрать необходимые данные, чтобы лучше управлять потоками", - сказал еврокомиссар.

По его словам, туризм должен развиваться ответственно, привлекая посетителей, которые ценят аутентичный опыт, поддерживая местные предприятия и поощряя больше путешествий в межсезонье в "труднодоступные" места.

"Именно поэтому в этом году мы будем проводить широкие консультации с заинтересованными сторонами. Я хочу услышать от тех, кто находится на местах, от всех вас, чтобы мы могли установить четкие приоритеты для нашей стратегии устойчивого туризма. И финансирование действительно будет ключевым фактором", - сказал он, добавив, что эта задача потребует сотрудничества между разными секторами и уровнями правительств.

Занимавший 12 лет пост губернатора туристического региона Центральная Македония и возглавлявший позже Европейский комитет регионов Цицикостас - первый комиссар по вопросам туризма.

"Туризм - это тема, которая очень близка моему сердцу и которую я намерен поддерживать всем сердцем и всеми силами", - сказал Цицикостас, выступая перед аудиторией, добавив, что его цель - "показать Европу как безопасное, устойчивое и выдающееся туристическое направление, привлекающее как международных, так и внутренних путешественников".

Он сказал, что будет опираться на поддержку туристического сектора в реализации ключевых транспортных инициатив, "потому что транспорт и туризм действительно связаны", упомянув о бесперебойной продаже единых билетов для трансграничных железнодорожных поездок, а также об упрощении трансграничной аренды автомобилей или более жестком регулировании прав пассажиров в ЕС.

"В начале своего мандата я представлю все эти правила, чтобы объединить европейские рынки в настоящий единый рынок", - сказал он.

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