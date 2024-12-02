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Евгений Петросян подал в суд на дочь, которая живет в США

СтарХит 2 декабря, 2024 14:36

История и культура 0 комментариев

У Евгения Вагановича есть дочь Викторина от первого брака. Вот уже много лет женщина проживает в Америке и не контактирует с известным отцом.

И вот теперь стало известно, что Евгений Петросян подал в суд на наследницу. Целью иска юмориста стало выписать Викторину из квартиры. Как сообщает «Звездач», заявление Евгения Вагановича было подано с ошибками, поэтому ему придется поработать над исправлением.

По всей видимости, отношения телезвезды с наследницей не сложились. Поговаривали даже, мол, Викторина была категорически против развода папы с Еленой Степаненко, с которой он прожил в браке более 30 лет. Естественно, дочь комика не приняла и его нынешнюю избранницу Татьяну Брухунову. Татьяна в свою очередь уже высказывалась по поводу всей этой истории.

«К сожалению, дочь Евгения Вагановича прервала все контакты с ним. Это два взрослых человека, их право выбора: общаться или нет», — говорила она.

К слову, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова тайно поженились в конце 2019 года, спустя какое-то время у пары появился сын Ваган, а сравнительно недавно — дочь Матильда. Общественность почему-то не верила, что Татьяны сама вынашивала детей. Брухуновой приходилось комментировать подобные сплетни. «Если я не сливаю свои беременные фото в Сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!» — негодовала избранница 79-летнейго юмориста.

А ведь Татьяна не раз сталкивалась с жестким хейтом в свой адрес после того, как публика узнала о ее романе с Евгением Петросяном. Сложно представить, как женщина справлялась со всем этим. Теперь у нее стойкий иммунитет к критике, но раньше было очень тяжело.

«Стояла в очереди в магазине „Аленка“ на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: „Проститутка. Счастья тебе не видать!“. В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлось выйти. Рассчитаться я не смогла. Такие эпизоды повторялись не раз. Но я не люблю вспоминать их. Могу сказать только одно: я не злюсь и не упрекаю. У каждого свое мерило внутренней культуры», — вспоминала Брухунова о непростых моментах.

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