Этот шаг необходим: министр Краузе предлагает срочно помочь фермерам

«Зимой казалось, что урожай будет хорошим, но сейчас мы видим, что во многих местах рапс сгорел, а пшеница проросла – урожай серьёзно пострадал», – сказал министр.

Объявление чрезвычайного положения позволит фермерам отложить некоторые важные платежи и избежать штрафных санкций и последствий невыполнения обязательств, например, по договорам с поставщиками как в Латвии, так и за рубежом.

«Очень важно, чтобы правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы иметь возможность обоснованно не выполнять обязательства, которые в противном случае повлекли бы за собой штрафные санкции», – подчеркнул Краузе.

Министр отметил, что все необходимые согласования с другими министерствами практически завершены, и решение будет направлено в письменную процедуру в ближайшее время. Несмотря на правительственные каникулы, документооборот продолжается, и проблем с введением чрезвычайного положения не предвидится.

Планируется, что чрезвычайное положение будет действовать три месяца — до начала ноября. За это время будут собраны данные о фактическом урожае и потерях. «На данный момент уже известно, что потери превышают 60 миллионов евро, и заявления от фермеров продолжают поступать. Всё зависит от погодных условий — они могут ухудшиться или улучшиться», — указал министр.