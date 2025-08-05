Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этот шаг необходим: министр Краузе предлагает срочно помочь фермерам

Редакция PRESS 5 августа, 2025 14:23

Учитывая суровые погодные условия и значительный ущерб урожаю этого года, правительство планирует объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. Как отметил министр земледелия Армандс Краузе в программе «900 секунд» на телеканале TV3, такой шаг необходим, поскольку многие фермеры взяли на себя юридические и финансовые обязательства, которые теперь можно будет отложить.

«Зимой казалось, что урожай будет хорошим, но сейчас мы видим, что во многих местах рапс сгорел, а пшеница проросла – урожай серьёзно пострадал», – сказал министр.

Объявление чрезвычайного положения позволит фермерам отложить некоторые важные платежи и избежать штрафных санкций и последствий невыполнения обязательств, например, по договорам с поставщиками как в Латвии, так и за рубежом.

«Очень важно, чтобы правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы иметь возможность обоснованно не выполнять обязательства, которые в противном случае повлекли бы за собой штрафные санкции», – подчеркнул Краузе.

Министр отметил, что все необходимые согласования с другими министерствами практически завершены, и решение будет направлено в письменную процедуру в ближайшее время. Несмотря на правительственные каникулы, документооборот продолжается, и проблем с введением чрезвычайного положения не предвидится.

Планируется, что чрезвычайное положение будет действовать три месяца — до начала ноября. За это время будут собраны данные о фактическом урожае и потерях. «На данный момент уже известно, что потери превышают 60 миллионов евро, и заявления от фермеров продолжают поступать. Всё зависит от погодных условий — они могут ухудшиться или улучшиться», — указал министр.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

