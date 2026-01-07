Это же как готовить дилетанта сразу к ЧМ по боксу: Бриедис сделал уроки с первоклассником

Бриедис помогал сыну делать уроки и признался, что не понял задания и не смог помочь с ним ребенку.

"Сижу с первоклассником и помогаю делать домашнее задание. Честно говоря, я сам в шоке.

Я отправил это задание нескольким своим друзьям с высшим образованием.

Без интернета, без помощи ChatGPT они не смогли бы его решить.

И это задание для первого класса. Это нормально?

Это то же самое, как если бы я взял людей, которые никогда в жизни не занимались спортом, и сразу же начал готовить их к чемпионату Европы по боксу. Для них это было бы не развитие, а стресс, разочарование и страх.

По моему мнению, образование должно помогать детям думать, понимать и расти, а не создавать у них чувство вины с первого класса, если они чего-то не понимают.

Таков уровень нашего образования на данный момент", - написал шокированный Бриедис.

Майрис Бриедис - отец пятерых детей, а также он активно занимается с молодежью.