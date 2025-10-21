"В правительстве Латвии одобрили предложение отменить с 2026 года для изданных не на языках стран-членов или стран-кандидатов ЕС или ОЭСР книг льготную ставку НДС в 5%. А значит, стоимость книг и печатных изданий на русском языке в Латвии уже через несколько месяцев вырастет на 16%.

Я сознательно использую выражение «книги на русском языке», поскольку не видела в Латвии магазинов, торгующих изданиями на белорусском, казахском или других «неевропейских» языках.

Это не просто налоговая мера, а решение, которое напрямую затрагивает всех, кто читает на русском.

Что потеряет бюджет

Министерство финансов заявило, что планирует таким образом собрать в бюджет страны дополнительно около 1 млн евро.

По моей оценке, этого не произойдет и произойти не может.

Книги на русском языке с каждым годом становятся всё дороже. Если пять лет назад средняя цена на книгу была около 10 евро, то сегодня — уже 15 евро. Если говорить о русскоязычных изданиях, выпущенных в Европе после начала войны, то их средняя цена достигает уже 20 евро.

Потребление падает из-за инфляции и общего экономического кризиса, и если книги в Латвии подорожают еще на 16%, то спрос неизбежно сократится еще больше.

Внутри страны покупать будут немногие, зато вырастет количество заказов из других стран, где книги дешевле. Так, в Литве с 2026 года НДС на все книги (без языковых ограничений) снизится с 9% до 5%.

Это делает для любого онлайн-магазина в Латвии выгодным перевод деятельности в Литву.

В Vilki Books онлайн-продажи составляют около трети от общего объема, и налоги за эту треть Латвия просто потеряет: их получит Литва.

Магазины и онлайн-проекты в Латвии станут неконкурентоспособными на европейском рынке и недополучат прибыль от покупателей из других стран.

Из-за падения спроса и неразумно высоких цен независимые книжные магазины будут вынуждены закрыться. А ведь независимые книжные — это не просто бизнес, а культурные центры и часть городской жизни.

Но и крупные сети из-за общего падения спроса и расходов на перенос своих онлайн-магазинов в другие страны также будут сокращать количество точек — по моей оценке, примерно вдвое.

В результате государство рискует не только не получить дополнительных доходов, но и потерять существующие налоговые поступления, рабочие места и связанные с ними налоги на зарплаты.

Дискриминация по языковому признаку

Повышение НДС на книги по языковому признаку противоречит базовым ценностям Европейского Союза — уважению к человеческому достоинству, недискриминации и культурному разнообразию.

Статья 2 Договора о Европейском Союзе и статьи 21–22 Хартии основных прав ЕС гарантируют право каждого человека на доступ к культуре и образованию на своем или выбранном им языке. Эти нормы обязательны для всех государств-членов, включая Латвию.

Формально мера не упоминает язык напрямую, но ее фактическое воздействие затрагивает именно одну языковую группу: русскоязычных читателей, издателей и продавцов.

Это создает ситуацию косвенной дискриминации, запрещенную статьей 21 Хартии и практикой Суда ЕС.

Мне не удалось найти ни одной страны ЕС, где ставка НДС внутри одной товарной категории различалась бы по языку. Получается, Латвия становится первой страной, где книги облагаются разным налогом по языковому принципу.

Согласно данным Центрального статистического управления Латвийской Республики (Centrālā statistikas pārvalde), полученным в ходе опроса Pieaugušo izglītība (исследование взрослого образования, 2021–2022 годы), 37,7% жителей Латвии назвали русский язык своим родным.

Исходя из общей численности населения страны на начало 2025 года (примерно 1 857 000 человек, по данным CSP), это без малого 700 000 жителей.

То есть более трети жителей страны потенциально будут платить на 16% больше — только потому, что читают и на русском языке. Разве это соответствует принципам Европейского Союза, частью которого является Латвия?

Получается, что знание дополнительного языка превращается не в преимущество, а в финансовое наказание.

Как мать билингвальных детей и владелец книжного, куда приходят такие же семьи и экспаты из разных стран, я не понимаю — почему?

Книги как инвестиция в будущее Латвии

Уверена, что решение об отмене сниженной ставки НДС на книги по языковому принципу — это повод для серьезного разговора о том, как мы видим общество Латвии и его будущее.

Такая дискуссия нужна не только на уровне правительства, но и на уровне всех жителей страны.

Полномасштабная война России против Украины сплотила нас — вне зависимости от языка, гражданства и происхождения.

Массовая добровольная помощь украинским беженцам (особенно в первый год войны) показала, насколько эффективно и искренне люди самого разного происхождения могут объединяться против агрессии.

Сегодня книги не являются инструментом пропаганды. В отличие от социальных сетей и медиа, они создают пространство размышления и диалога.

Если сделать их недоступными по цене, мы лишим людей возможности читать важные тексты, развивать критическое мышление, обсуждать и понимать происходящее.

Пропаганда России обязательно воспользуется этим поводом, и мы только подтолкнем людей в ее объятия.

В результате изменения налоговой ставки мы получим обиду, разочарование и разделение внутри общества — большее, чем есть сейчас.

Латвия не обязана развивать культурные сообщества на негосударственных языках, но она может — и должна — не мешать тем, кто это делает ответственно, профессионально и во благо страны.

Книги — это культура, а культура — то, что сохраняет в нас человечность и способность мыслить.

Что можно сделать вместо

За 2,5 месяца до изменения налоговой ставки у книжных магазинов нет ориентиров и инструкций, как именно применять новую ставку к изданиям, которые относятся сразу к нескольким языкам ЕС и не ЕС.

Как государство и министерство финансов могут принять решение, у которого нет инструкции по применению?

Как продавать латышско-русский словарь? По какой ставке? А билингвальные издания? А русско-английско-немецкий словарь с картинками для детей?

Если цель — пополнение бюджета за счет ввозных товаров из стран вне ЕС, возможен иной подход.

Например, можно договориться с соседями — Литвой, Эстонией и Польшей — о введении умеренных пошлин на ввоз книг из России и при этом сохранить текущую ставку НДС в 5% на все книги.

Такой шаг позволил бы странам региона получать доход от пошлин, сохранив при этом конкурентоспособные цены на европейском рынке и не создавая неравенства между издателями.

Для европейских издательств, выпускающих книги внутри ЕС, это создаст небольшое преимущество: ведь именно эти книги не могут быть изданы в России по политическим причинам, и цена их сейчас выше среднего.

Опыт независимого книжного Vilki Books

Vilki Books — независимый книжный и культурный проект, который уже десять лет работает на четырех языках: латышском, русском, английском и украинском.

Мы, возможно, единственный в Латвии мультилингвальный книжный с регулярной культурной программой: лекции, презентации, мастер-классы, детский книжный клуб.

Мы тщательно отбираем книги и не продаем издания с политическими искажениями. Вместо них у нас можно прочитать и обсудить антивоенные книги издательства «Медуза» или встретиться с украинками, пережившими войну и насилие.

Мы знаем, как говорить с русскоязычной аудиторией честно и открыто, без дезинформации, сохраняя уважение к Латвии и ее демократическим ценностям.

Мы поддерживаем своей работой протестное движение на русском языке против преступного режима РФ, даем площадку голосам российской оппозиции и идеям, разделяющим европейские принципы свободы и гуманизма.

За все 10 лет работы мы не просили поддержки от государства — мы делаем это из сознательного гражданского выбора.

Но налог в 21% на книги на русском языке будет означать для нас закрытие. Наша аудитория останется без культурной точки опоры, а Латвия — без независимого проекта, работающего на благо общества в сложной многоязычной и кросскультурной среде.

Кто от этого выиграет?